Román Rodríguez: “Nuestro voto en Madrid desde ahora vale más”

El diputado de Nueva Canarias (NC) Pedro Quevedo acudirá mañana a la cita con Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro consciente de que su voto en las Cortes, el 176, “ahora vale más”, según subrayó anoche, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, el líder de su partido, Román Rodríguez. “El triunfo de Pedro Sánchez es una buena noticia”, celebró, tras escuchar la intervención del nuevo secretario general del PSOE.

“Él ha estado bien, ella [Susana Díaz], no tan bien”, dijo, subrayando el hecho de que , a partir de ahora, Sánchez “recupera el liderazgo del cambio político en España”. El éxito contra pronóstico del economista madrileño tiene, para Rodríguez, lecturas políticas a corto y medio plazo. “A Podemos lo pone en sitio, y al PP le anuncia una alternativa clara de gobierno”, evaluó.

¿Qué hará Nueva Canarias a partir de ahora en sus negociaciones con el PP? El líder de NC lo tiene claro: “Nosotros no abandonamos la bandera del cambio ni la bandera de los intereses de Canarias; de tal manera que estamos negociando unos presupuestos estatales, los de 2017, que son buenos para nuestro pueblo, sin abandonar la expectativa de cambio de gobierno”. Dicho lo cual, la pregunta sigue siendo obvia: ¿cómo gestionará NC esa asimetría? “Es evidente que nuestro voto vale más ahora, y trataremos de saber administrarlo; estamos hablando de unos presupuestos, una ley puntual, y siempre haremos lo que más convenga a los ciudadanos de Canarias. Pero si mañana hay una alternativa de gobierno clara, estaremos por el cambio. Es cuestión de cómo discurran los tiempos políticos a partir de ahora en España”, apostilló. Al dirigente de NC no se le oculta el sobrepeso político del voto de su diputado en Madrid, Pedro Quevedo, pues desde anoche quizá ya no valga solo una ley de presupuestos, sino también la estabilidad del Gobierno de Rajoy, quien, ante la espantada previsible del PSOE de Sánchez, no tendrá más remedio, para mantenerse en el Ejecutivo, que atar los 176 votos actuales para el resto de la legislatura. Rodríguez zanja la cuestión de esta manera: “Rajoy tiene que hablar además con los catalanes. Nosotros solos no podemos”.

“NUEVAS ELECCIONES NO LE CONVIENEN NI AL PP NI AL PSOE NI A PODEMOS”

Las dos opciones a las que se enfrenta Rajoy desde la vuelta de Sánchez anoche son, a juicio de Román Rodríguez conformar una mayoría estable suficiente o adelantar las elecciones generales. “Lo segundo no le conviene a nadie, ni al PP ni al PSOE ni siquiera a Podemos. Y lograr una mayoría requiere del concurso extra de los nacionalistas catalanes del PdCat, que ya le han hecho un guiño con el decreto de la estiba”. apuntó el presidente de NC. Rodríguez sabe desde anoche que sobre los hombros del diputado Quevedo recae la responsabilidad de prolongar o hacer caer a Rajoy.