Santa Cruz activa su corazón tecnológico

El Ayuntamiento de Santa Cruz se encuentra inmerso en un profundo proceso de modernización que va a marcar los pasos de los próximos años, no solo para la propia entidad, que se ha marcado el objetivo de eliminar el soporte papel en 2019, sino también para los vecinos, a los que va a facilitar cuestiones como el pago de impuestos por la vía telemática o que propongan, también a través de un portal específico, en qué gastar parte del presupuesto municipal. Todo eso y más es lo que la concejalía que dirige Marisa Zamora, la de Tecnología, está llevando a cabo, con el único objetivo de conseguir ser una administración 100% electrónica. Para lograrlo, por primera vez cuenta con una dirección general en Innovación Tecnológica al frente de la que está Manuel Pérez Coca, quien detalla que, “estamos trabajando en cuatro ejes que son los de la modernización de la administración, el gobierno abierto (transparencia y participación ciudadana), fomento de la innovación en la ciudad y renovación de las infraestructuras”.

Haciendo un breve repaso a lo ya conseguido en estos dos primeros años de trabajo, Pérez Coca ofrece algunos datos como por ejemplo la implantación del expediente electrónico, que por el momento suma ya 28.000 en 2016. “El IMAS es pionero en este asunto y en estos momentos está completamente implantado. El el objetivo es que este año también lo hagamos con el servicio de ayuda a domicilio”, explica el director general de Innovación Tecnológica. También se ha llevado a cabo la implantación de la firma electrónica, con la que hasta el momento se han firmado 94.000 documentos. “No es que sea algo muy complicado pero lo cierto es que en un administración del volumen del Ayuntamiento de Santa Cruz, conseguir que se firme electrónicamente es todo un ahorro de tiempo”. Incluso desde su área han hecho un ranking de qué áreas son las que más firman y, aunque el alcalde, José Manuel Bermúdez, está en los primeros puestos, es la jefa de servicio de Recursos Humanos la que lo lidera, algo por otra parte lógico si se tiene en cuenta que el Consistorio cuenta con más de un millar de trabajadores.

Uno de los datos que reflejan el ahorro de la administración electrónica es la supresión de los certificados en papel, implantado este mismo año y que supone un ahorro estimado para los ciudadanos de 35.000 euros.

Plan de barrios

Pero sin duda, uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el Ayuntamiento es el de la transparencia y la participación ciudadana. En este último apartado este año ya se ha dado el primer paso con el Plan de Barrios, un trabajo del que Pérez Coca está especialmente orgulloso. “Desarrollamos un portal en el que los vecinos podían plasmar sus sugerencias (más de 30.000) para cada uno de sus barrios”. Ahora, el siguiente paso es filtrar esas propuestas y proceder a su identificación.

“El área de Infraestructuras ha incorporado cinco redactores, uno para cada distrito, que se está encargando de geolocalizar y trascribir cada una de las propuestas que llegaron a través del proceso participativo. Cada una obtendrá respuesta, si se acepta, cuándo y en qué partida se incluirá, si no se acepta, el por qué e incluso, en un siguiente paso, el vecino podrá hacer seguimiento de sus propuestas a través de un portal específico”, explica Pérez Coca.

También, en breve, se pondrá en marcha una plataforma de voto ciudadano para los presupuestos participativos, que este año cuentan con una partida de 200.000 euros, otro de los logros del departamento que dirige Marisa Zamora. La concejal da especial importancia a la participación pero también a la transparencia municipal, poniendo en valor la continua incorporación de información al portal Open Data, en el que, detalla, Santa Cruz es el municipio canario que mayor número de conjunto de datos tiene.

En cuanto a los retos que quedan por delante, este año y el próximo, está la implantación de la cita previa para todas las oficinas de atención ciudadana, la oficina virtual tributaria (el año que viene ya se podrán pagar los impuestos vía telemática), el registro de mascotas a la que obliga la nueva ordenanza de tenencia de animales o un código de buen gobierno, similar al del Cabildo de Tenerife. “También queremos implantar wifi en todas las bibliotecas y museos de la ciudad”, añade Pérez Coca. Detalla el directivo que la implantación en lugares público de la red inalámbrica no es posible porque las compañías de telefonía podrían denunciar al Ayuntamiento por prestar un servicio que no le es propio.

VIRUS

Como director general de Innovación Tecnológica, el viernes 12, ante el ataque global del virus que ha sido bautizado WannaCry, Pérez Coca, reconoce que después de un primer momento de alarma, ante los avisos que llegaban, tras el trascurso de los minutos respiró aliviado al comprobar que el Ayuntamiento no se vio afectado. “Creo que, además de un buen sistema de seguridad, que no nos haya afectado, ha sido una cuestión de suerte porque compañías como Telefónica tienen grandes sistemas de seguridad y no pudieron frenarlo”, admite.