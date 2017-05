Santa Cruz atrae inversores para poner en marcha hoteles ‘boutique’

El mejor año turístico en la historia de Tenerife, 2016, también lo fue para Santa Cruz, que pulverizó todos las cifras relacionadas con el turismo. No solo registró el mayor número de visitantes de su historia, más de 2,2 millones, sino que también alcanzó el mejor dato de empleo directo, más de 16.000, el 8% más que el registrado en 2015. Estas cifras suponen que el gasto turístico superó los 112 millones de euros, frente a los 110 de un año antes. Pero sin duda, uno de los datos que más expectativas abre al sector turístico en la ciudad, es la ocupación hotelera que ha pasado de una media anual del 50% a más del 70%. “Cuando se supera este porcentaje, el sector ya se plantea la posibilidad de aumentar el número de plazas alojativas gracias a nuevos hoteles y Santa Cruz está justo en ese momento”, detalló a DIARIO DE AVISOS el concejal de Promoción Económica de Santa Cruz, Alfonso Cabello.

El concejal delegado de la Sociedad de Desarrollo confirmó que, en estos momentos, “hay varios empresarios interesados en proyectos de transformación de inmuebles para uso hotelero. Sobre todo para hoteles de tipo boutique”. Según detallo Cabello, este tipo de hoteles es común en las grandes ciudades, donde por categoría turística no superan un tres estrellas pero en los que los servicios que ofrecen los coloca a la altura de un cinco estrellas. “El número de habitaciones, su tamaño o no disponer de parking o piscina marca la categoría turística que se le da a un hotel por eso estos establecimientos alcanzan la categoría de tres estrellas pero no así sus servicios”. El edil puso como ejemplo de edificaciones susceptibles de convertirse en hoteles boutique, edificios que, por ejemplo, suelen pertenecer a una única familia, que deciden invertir en acondicionar las estancias, con una recepción y ofreciendo una serie de servicios que los convierten en un establecimiento de alta calidad. Cabello también recuerda que la ciudad dispone de parcelas hoteleras para la construcción de establecimientos hoteleros como la que se ubica en Cabo Llanos o la que se prevé en la trasera de la playa de Las Teresitas.

El concejal insistió en que, todo este interés obedece a las cifras récord que maneja la ciudad, sin olvidar de que 2016 también fue el mejor año turístico en Tenerife. “Tenemos las mejores cifras de la historia en pernoctaciones, en turistas, en gasto… y es algo que tenemos que aprovechar al máximo para que, cuando las cosas no vayan tan bien, estemos preparados para afrontar las vacas flacas”.

Líder en empleo

El concejal fue protagonista ayer, en la presentación de un foro de turismo, Futurismo, que celebra su cuarta edición y que ha elegido a Santa Cruz para celebrar este encuentro que durará tres días. Cabello ofreció cifras de empleo como las que han llevado a la ciudad a seis meses consecutivos liderando el número de contratos en la Isla, “el 31% de los que se firman en Tenerife, se localizan en Santa Cruz”, para recordar a continuación que el sector servicios es el que tira de estas contrataciones en la ciudad. En cuanto a las cifras de desempleo, estas han caído hasta el 25% en la ciudad después de alcanzar el 30% en los peores años de la crisis.

El alquiler vacacional también impulsa la rehabilitación

Desde la Gerencia de Urbanismo confirman que el sector alojativo está tirando de la rehabilitación de algunos inmuebles en la ciudad, concretamente para destinarlos a usos de alquiler habitacional, objetivo este para el que ya se han concedido licencias de obra en distintas partes de la capital.