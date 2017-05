Shibasaki: “Me gusta pasear y conocer los paisajes de Tenerife”

El CD Tenerife se entrenó este miércoles durante 80 minutos en El Mundialito: calentamiento, coordinativo con finalización y fútbol. Posteriormente, el internacional japonés Gaku Shibasaki ofreció una rueda de prensa.

“Poco a poco voy alcanzando mi nivel de juego. Entiendo que cada día estoy mejor, pero hay que continuar. Mi relación con los compañeros es muy buena, con todos ellos, además son muy amables conmigo. Se pudo ver con el transcurrir de los partidos que me ido adaptando al fútbol español. Me siento bien dentro del campo. Es verdad que el pasado domingo hice mi primer gol con el CD Tenerife, aunque lo que me hizo más feliz fue el triunfo de todo el equipo. El grupo es lo más importante. En el fútbol español se combina mucho, el balón está en constante movimiento pero se cuida mucho la posesión, y eso me ha llamado la atención. Me gusta jugar, más allá de la posición en el campo. Creo que todavía puedo dar mucho más. Estoy muy centrando en el presente, no miro más allá de cada fin de semana y en dar lo máximo cada vez que se presenta la oportunidad de jugar. Estoy muy agradecido a la afición, también por esa ovación el día de mi debut. Fue algo que me hizo muy feliz. Mi único objetivo ahora que me marco es dar lo máximo en el CD Tenerife”.

En cuanto a su adaptación en la isla, el jugador nipón elogió los paisajes de la isla. “Me gusta pasear, ver los paisajes de Tenerife. Pero como estoy muy centrado en el fútbol suelo estudiar sobre el fútbol cuando estoy solo”