El Tegueste no quiere luchar la final en el Perico Perdomo

Los conjuntos del Tijarafe Guanche Lavandería Mara y el Tegueste MercaTenerife disputarán el próximo viernes 2 de junio la gran final de la Copa Cajasiete de Primera Categoría que se disputa bajo el sistema de lucha corrida. El proximo miércoles está fijada una reunión entre los equipos finalistas y la Federación Insular para ver la posibilidad de cambiar el escenario de la final.

Inicialmente la Federación de Lucha Canaria de Tenerife ha fijado el terrero Perico Perdomo de la Salud como sede de la final, pero esta decisión no ha sentado nada bien a los equipos participantes, pues se tomó de manera unilateral y no contando con los intereses de los contendientes que quieren un campo de mayor capacidad y más cercano para que puedan asistir sus aficiones. Durante las próximas horas habrán diversas reuniones para tratar de reconducir la situación.

El Club de Luchas Tegueste ha asegurado públicamente que “en estos días publicaremos el lugar donde se celebrará la final. Aún no está claro donde será, ya que la Federación de Tenerife quiere imponer un campo y nostros no estamos de acuerdo, puesto que creemos que no sería lo adecuado para albergar una final de este calibre”.

Marcos Galván afirma que “nosotros entendemos que es injusto que se nos obligue a luchar en un campeo que tiene una capacidad tan limitada, con una ubicación un poco lejana, y con problemas de aparcamiento. Sobre todo pensando en la afición y también en las consecuencias que esta decisión repercutirán en las arcas de club”.

Por su parte, la directiva del Tijarafe Guanche no se ha pronunciado oficialmente y esperará a la reunión del miércoles por la noche para dar a conocer su postura y su decisión al respecto. El conjunto de Santa Úrsula considera de que casi no hay tiempo de maniobra y tampoco sobran muchás fechas más libres en el candelario.

Las normas de competición fijaban que el terrero donde se disputaría la gran final sería elegido tras el acuerdo de los dos equipos y con el visto bueno de la Federación de Teneife, pero en este caso, la Federación ha tomado la decisión unilateralmente sin contar con ellos.