Un alcalde impertinente

Para ser claritos, no vamos a cumplirla”. Así de contundente, casi rozando la chulería, se expresaba el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, cuando le preguntaron si su partido, Coalición Canaria, iba a pedir perdón tras la sentencia del caso Las Teresitas después de que el pleno municipal aprobara una moción en ese sentido. Nos llevaríamos las manos a la cabeza por el hecho de que un alcalde no cumpla un acuerdo plenario si no fuera porque eso ya es algo habitual en el dirigente de Coalición Canaria. Ya llevamos dos años viendo cómo se incumplen, de forma sistemática, muchos de los acuerdos. Estamos también acostumbrados a que José Alberto Díaz le dé largas a los vecinos, como ocurrió en Bajamar; que anuncie a bombo y platillo la solución a las viviendas de Las Chumberas, y ahí siguen esperando; que dé esperanzas en balde a los recoveros, que ya llevan una década en un recinto provisional; que nos cuente lo del inversor que iba a arreglar el ruinoso edificio de Mesa Mota, que sigue siendo una ruina peligrosa… Y así hasta aburrirnos. En esta ocasión hay que agradecerle que sea sincero y nos diga que no piensa cumplir la moción. Falta que dé el siguiente paso: formalizar su salida de Coalición Canaria porque él no tiene nada que ver con ese partido ni con el pelotazo que perpetraron en Las Teresitas, ni con el dinero que hurtaron a los contribuyentes. Si me apuran, seguro que ni conoce ni sabe quién es Miguel Zerolo. O Manuel Parejo. O su compañero de filas condenado por el caso Arona, José Alberto González Reverón -qué mala suerte, tiene el mismo nombre-, ni se acuerda del agujero que dejó en las arcas municipales Ana Oramas que, dicho sea de paso, fue alcaldesa de La Laguna. Ni sabe lo ocurrido en el caso Grúas. Bendita ignorancia. Ahora que Coalición Canaria andaba pregonando que querían conectar con los votantes y recuperar el diálogo con los vecinos, va José Alberto Díaz y les dinamita sus buenas intenciones. Al fin y al cabo, es el alcalde de La Laguna y no tiene que dar explicaciones a sus vecinos y mucho menos pedir perdón. Sería una impertinencia. Afortunadamente, dicen que su partido -ése que no conoce y del que no forma parte- no quiere que repita en las próximas elecciones. Pero igual él ni se ha enterado.

*PORTAVOZ DE CIUDADANOS EN EL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA