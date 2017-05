Una imagen con la cabeza decapitada de Trump enfurece a la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania Trump, han criticado a la humorista Kathy Griffin por posar para unas fotografías con una cabeza decapitada y ensangrentada que simulaba la del mandatario norteamericano; una polémica por la que la propia Griffin ha tenido que pedir perdón.

El portal de noticias TMZ publicó el martes un vídeo en el que Griffin posa con la cabeza para una sesión de fotos. En las imágenes, se ve a la humorista bromeando con el fotógrafo y diciendo: “Nos tenemos que mudar a México hoy porque iremos a prisión”.

“Kathy Griffin debería sentir vergüenza. Mis hijos, especialmente mi hijo de once años, Barron, lo han pasado mal con esto. ¡Enfermizo!”, ha escrito Trump en Twitter. La primera dama, por su parte, ha puesto en cuestión la salud mental de la humorista por una fotografía que considera cuanto menos oportuna “teniendo en cuenta las atrocidades que ocurren hoy en el mundo.

Dear Hollywood

People like @kathygriffin is the reason why we will stop supporting your industry. No respect = No support #BoycottHollywood pic.twitter.com/sazM00WbQL

— Ted Currall 🇺🇸 (@TedCurrallSD) 31 de mayo de 2017