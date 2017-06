1,5 millones para impermeabilizar mil viviendas públicas de Visocan en La Laguna

El Gobierno de Canarias invertirá 1,5 millones para los trabajos de impermeabilización de la mayor parte de las 1.002 viviendas públicas de titularidad de Visocan que hay en La Laguna. Este es uno de los acuerdos alcanzados entre el Instituto Canario de Vivienda del Ejecutivo regional y el Ayuntamiento de La Laguna, en el marco de las reuniones de la mesa de seguimiento de vivienda pública con los representantes de las comunidades de vecinos de estas promociones, que se constituyó en noviembre de 2015 y ya se ha reunido en cinco ocasiones, recordó ayer el alcalde, José Alberto Díaz.

Díaz indicó que en estas reuniones se han escuchado las peticiones de los vecinos en cuanto a las reformas y adecuaciones necesarias en los bloques, tras lo que se ha realizado un estudio del estado de estas 1.002 viviendas de Visocan para detectar las necesidades y, a partir de ahí, una estimación económica. En concreto, se ha calculado que el conjunto de actuaciones necesarias se cifra en torno a los 4 millones, que se irán ejecutando en los próximos tres años a través de una inversión plurianual en función de las prioridades que establezcan los técnicos de Visocan.

Asimismo, el alcalde apuntó que se está trabajando con la Consejería de Vivienda en la disponibilidad de recursos y en la vía de instrumentalización para que las mejoras en dichas zonas se puedan realizar con personas desempleadas de esos barrios.

Por su parte, la directora del Instituto Canario de Vivienda, Pino de León, afirmó que ha dado ya la instrucción a Visocan para que comience con la licitación de las obras de impermeabilización, que se esperan comenzar este año y finalizar a lo largo del próximo 2018.

Además, en el marco de estos acuerdos alcanzados en la mesa de seguimiento, el Gobierno se ha comprometido a eliminar de los requisitos para acceder y renovar las ayudas al alquiler, el certificado de tener al día el pago de la comunidad y de la renta, previo informe social del Ayuntamiento que corresponda que acredite la incapacidad de pago, y se comenzará a aplicar, no solo en La Laguna sino en toda Canarias, “en el menor tiempo posible”, apuntó De León. Ambos dirigentes enfatizaron que no se ha realizado ningún desahucio en viviendas públicas y De León anunció que en los procedimientos privados “el Gobierno está implantando el programa Canarias, más viviendas por familias” por el que, junto con entidades sociales y las demás administraciones, se estudia cada caso particular y se les realoja en otra vivienda en caso de no poder reestructurar su deuda.

Tenso debate en un Pleno extraordinario para debatir la situación de 1.002 pisos sociales

El Pleno extraordinario que XTF-NC y Unid@s se puede habían pedido, para tratar la situación de las viviendas públicas de Visocan en el municipio y solicitar una serie de medidas, tuvo lugar ayer en medio de un clima de bastante tensión política y emoción por parte de los residentes en algunas de estas 1.002 viviendas, quienes se manifestaron frente a las puertas del Ayuntamiento e intervinieron en el Pleno.

La moción presentada por XTF-NC y Unid@s, con seis puntos y una batería de medidas, no salió finalmente adelante y el equipo de gobierno (CC-PSOE) logró aprobar su enmienda de sustitución a la toalidad, con el apoyo de los cuatro concejales del PP y los tres del PSOE que siguen en el grupo de gobierno.

En concreto, se aprobó que se continuará estudiando de forma individualizada cada caso para la búsqueda de alternativas de pago y/o distintos acuerdos; que ninguna persona o familia en riesgo de exclusión social que haya accedido a una vivienda pública podrá ser desalojada; la realización de un seguimiento del plan de mejora de los edificios por parte de Visocan y seguir impulsando los trabajos de cuidado del entorno con acciones de mejora del espacio urbano.