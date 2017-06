El 22% de los niños canarios ha sufrido acoso escolar

El acoso escolar se ha convertido en una importante problemática social de la que, cada vez más, se está tomando conciencia, sobre todo, por parte de los más pequeños. Pese a ello, aún falta consolidar el hecho de que ante estas situaciones se acuda a un adulto para resolver el problema. Así lo reflejan los datos de la encuesta sobre el acoso escolar elaborada en todo el país por Aldeas Infantiles a casi 2.400 escolares. En concreto, de todos los encuestados, apenas el 27,3% responde haber acudido a un adulto para que interviniera al haber sido testigo de maltrato o haberlo padecido. En el caso de la encuesta realizada en Canarias, el porcentaje se sitúa en el 26,9%, lo que supone que, aproximadamente, solo en uno de cada cuatro casos en los que se vive el acoso se acude a un adulto. El documento, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, revela también que más del 47% de los escolares españoles ha intentado defender al agredido, el 22% no ha sabido qué hacer y que casi el 30% confiesa haberse sentido “fatal”. Los niños encuestados en el Archipiélago aseguran, en su gran mayoría (casi el 70%), que los problemas se solucionan sin adultos, y se muestran favorables a la mediación entre jóvenes. Solo el 15,4% dice que al final es necesario acudir a los mayores.

En el caso del Archipiélago, la encuesta -elaborada a 156 niños- revela que el 60% de los escolares valora como regular, mejorable o malo el ambiente de su clase, frente al 27% que lo califica de muy bueno o bastante bueno. En comparación con la media estatal, se aprecia un aumento de aquellos que no están satisfechos con el ambiente.

El 83% de los niños canarios afirma que para luchar contra el acoso es necesario no reír las gracias a nadie que no respete a otro y el 77% sostiene que no se debe acosar nunca a nadie. Asimismo, aunque casi el 49% de los menores de las Islas no ha vivido nunca una situación de acoso, el 22,4% confiesa haberlo padecido. El 20,5% dice haber sido testigo, frente al 19,9% que aseguró que aunque no ha sido víctima, sí que lo ha sido un amigo cercano. Si se compara con la media nacional, se aprecia un aumento de casos de escolares que no han sufrido este problema. De hecho, como media el 54,4% dice no haber vivido una situación así (casi cinco puntos más que en Canarias), el 20% ha sido testigo, el 17% no lo ha vivido, pero sí un amigo, y otro 17% se confiesa como víctima en alguna ocasión (cinco puntos por debajo del dato del Archipiélago).

Ante los resultados de esta encuesta, la presidente de la Asociación Canaria No al Acoso Escolar (Acanae), Lorena Martín, mostró la preocupación por parte del colectivo sobre lo que considera un “reducido” porcentaje de aquellos menores que piden ayuda a un adulto ante la aparición de estos episodios de maltrato.

Aunque destacó que casi la mitad de los niños tiene el valor de enfrentarse ante este problema, insistió en que es “importante acudir a los mayores”. Animó a los niños a que busquen ayuda, ya que, recalcó, la solución por esta vía es mucho “más eficaz”. Por ello, instó a la sociedad a trabajar en esta línea, no solo con los menores, sino con los centros y las propias familias. Añadió que cada vez más se está tomando conciencia de este problema, sobre todo, en las edades más tempranas.