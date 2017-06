Gregorio Alonso, más cerca de la alcaldía de Fuencaliente y de Luis Torres

Coalición Canaria y el alcalde socialista de Fuencaliente, Luis Torres, están a punto de cerrar un acuerdo para traspasar el ecuador de este mandato municipal evitando que, la “desaparecida” mediáticamente Nieves Mary Rodríguez, teniente alcalde de Fuencaliente bajo las siglas de la Unión Progresista, llegue a la liderar el gobierno local.

El pleno que debería celebrarse el próximo día 13 de junio, justo en el hemisferio de la legislatura, para el traspaso de poderes a la ahora concejal de UPF se pospondrá al 27 de junio, fecha en la que el ahora regidor local según fuentes de la negociación, presentará su renuncia para convocar 48 horas más tarde, el miércoles día 28, la sesión plenaria para la elección del nuevo alcalde, en la que Torres votaría a favor de la elección del nacionalista Gregorio Alonso. Así lo han confirmado fuentes de toda solvencia de ambos partidos políticos, que esperan que de esta forma se siga prolongando la existenica de un gobierno que califican de “moribundo”.

Aunque Torres ha intentado durante las últimas semanas que la alcaldía fuera asumida, no por su contrincante nacionalista Gregorio Alonso y portavoz de su grupo con cuatro concejales, sino por el número dos en la lista y secretario de organización en el comité local de CC, Víctor Gómez – con quien mantiene una relación personal más moderada y amable – esta opción está invalidada por la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. En municipios de menos de 10.000 habitantes, según recoge la normativa, solo puede votarse a favor de uno de los cabezas de lista de las respectivas fuerzas políticas que han concurrido y logrado representación en las elecciones. Más allá de esa barrera legal insalvable, fuentes nacionalistas reconocieron que la petición de Torres para que Gregorio Alonso no sea es alcalde “es más bien una preferencia, una petición, que una exigencia”.

Esta nueva situación tendría no solo las bendiciones de la cúpula insular de CC, que ha mostrado su incomodidad por el incumplimiento del acuerdo insular entre PSOE y CC en cinco ayuntamientos palmeros y en el Cabildo, sino por el PSOE, que expresó su incomodidad con Luis Torres cuando en junio de 2011, tras las últimas elecciones municipales, se negó a pactar con Gregorio Alonso, con quien mantenía desavenencias insalvables en aquellas fechas. Lo que dé de sí el ofrecimiento del Partido Popular en Canarias a través de su presidente regional, Asier Antona, no modificará el escenario político de Fuencaliente, donde los conservadores no lograron obtener representación municipal.

Por otro lado, la posición de Sí se Puede con respecto a la posible entrada en el gobierno local de su concejal Eduardo Pérez, no se ha sustanciado en su última asamblea, en la que volvió a evidenciarse su malestar por el incumplimiento de la gran mayoría de mociones presentadas en casi dos años de apoyos puntuales al gobierno municipal de Luis Torres y Nieves Mary Rodríguez. A esto se suma la enorme distancia ideológica que sigue pesando a la hora de dar su voto a la investidura del portavoz de CC, Gregorio Alonso, con quien sí están de acuerdo en la gestión de asuntos de la política doméstica en el ámbito municipal, pero no en una materia fundamental para el futuro modelo económico del municipio, el desarrollo turístico y la ejecución del campo de golf.