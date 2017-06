La Consejería de Educación deja sin comedor a cuatro menores de Garafía

Garafía, con una complicada orografía, con una masa de habitantes muy dispersa y con una de las tasas de envejecimiento más altas de Canarias, con baja natalidad propiciada entre otras muchas razones socioeconómicas por la escasa oferta educativa, ha perdido en los últimos 15 años nada menos que 11 escuelas unitarias.

Por si eso no fuera suficiente, la última decisión de la Consejería de Educación con un pueblo necesitado de amparo y aliento en materia educativa, es la supresión del servicio de comedor escolar durante el verano, vinculado al desarrollo de actividades lúdico-educativas con el que paso a denominarse el ya desaparecido proyecto de Inmersión Lingüística, un modelo encubierto de atención social pero integrador y didáctico que daba cobertura, no solo a cuatro alumnos, sino a sus familias, que siguen padeciendo las consecuencias de una crisis que, pese a los macro datos económicos del Gobierno, no han podido superar en sus hogares.

En el colegio, en el que un reducido equipo de profesores trabaja denodadamente para formar y educar a sus 45 alumnos de entre tres y once años, no entienden que se invite a estas mismas familias, con la misma delicada situación económica que les lleva a ser beneficiarios del proyecto para que sus hijos tengan garantías de atención durante el verano, a que los trasladen, por cuenta propia y haciendose cargo de los costes del transporte, hasta el vecino municipio de Puntagorda.

Las ratios, dicen desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, vuelven a ser el problema, una cuestión de números en la que a la administración regional de Educación, dirigida por la nacionalista Soledad Monzón Cabrera, le falta un solo alumno para cumplir con su compromiso.

Así las cosas, el Ayuntamiento de Garafía ha exigido a Educación que haga llegar la cantidad económica asignada por día y alumno en concepto de alimentos, dinero que, explicó en declaraciones a este periódico la concejal de Educación del Ayuntamiento norteño, Glenis Rodríguez, “puede garantizar que cada familia y niños reciben los siete euros asignados al catering por cada niño y así garantizar que hacen una comida caliente al día con esos recursos”.

Desde el Ayuntamiento están “muy desilusionados” por la decisión de la consejera, especialmente después de explicarles que “es imposible, dicen, que las familias reciban ese dinero. Si quieren hacer esa comida caliente tienen que desplazarse a Puntagorda pero no se hacen cargo del transporte. Es inexplicable esta situación”.

El conocimiento de estos hechos, que se deriva de una decisión unilateral de la Consejería regional de Educación, coloca a estas familias, pero especialmente a sus hijos pequeños – de cinco y seis años, además de otros dos de nueve y once – en una situación de vulnerabilidad social. “En un pueblo tan pequeño, en un grupo tan reducido de alumnos, esto solo hace que se sientan distintos al resto”. Desde el Ayuntamiento recuerdan al Gobierno de Canarias que “en un municipio con un solo colegio y con 45 niños, no se pueden aplicar las ratios de la misma forma, no es justo”.

Por su parte, los concejales de Nueva Canarias en el consistorio norteño, encabezados por Argelio Hernández Ortega, denunciaban esta situación indicando que “siguen empujando al desarraigo de nuestro pueblo”. En el año 2014, recuerdan desde Nueva Canarias, el municipio de Garafía “perdió el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, lo que contribuye a acrecentar la situación de aislamiento y despoblamiento. Ahora de nuevo volvemos a ser excluidos de un servicio básico como es la alimentación y el refuerzo educativo de los menores”.