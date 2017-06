Denuncian “trato de favor” en una matrícula de honor del IES Luis Cobiella Cuevas

La resolución del IES Luis Cobiella de otorgar una matrícula de honor a una alumna hija de una profesora – actualmente secretaria de ese mismo instituto- en detrimento de otra estudiante con un expediente similar, está siendo analizado por la Inspección Educativa, que ya ha pedido explicaciones al centro para emitir un informe que será remitido a la Dirección General de Promoción Educativa, entidad que resolverá en los próximos días.

Según la versión de la familia de la alumna afectada, fueron algunos profesores del propio centro, quienes revelaron que se estaba produciendo un trato de favor a la hija de la profesora, ocultando el nombre de la receptora de la matrícula de honor y sustituyéndolo días más tarde por el de esta otra estudiante.

Asegura la madre que estos profesores quisieron evitar, revelándole lo que ocurría, que su hija no recibiera el reconocimiento académico a un expediente envidiable ganado a pulso por la alumna afectada, con una enorme capacidad de esfuerzo que le ha valido para capacitarse en otras enseñanzas en paralelo a sus estudios de secundaria.

La alumna supuestamente perjudicada, sin clases particulares porque “no nos lo podemos permitir y porque ella ha demostrado mucha capacidad de sacrificio y ha trabajado mucho para lograr sus metas”, ha luchado siempre por terminar con matrícula de honor sus estudios, una satisfacción personal para esta familia monoparental cuya responsable ha compaginando durante varias etapas de su vida hasta dos y tres trabajos simultáneamente.

El director del Centro, que se ha incorporado a su puesto después de una baja por enfermedad, defendió la legítima decisión del equipo docente, y explicó que “aunque tenían expedientes iguales, valoramos otros aspectos académicos para tomar la decisión”. Los responsables del centro reconocen que se trató, al mismo tiempo, de evitar que se perdiera una beca, dado que la alumna cuya madre ha reclamado, ya contaba con este beneficio y esa beca se hubiera perdido”. A esa conclusión llegaron después de realizar la oportuna consulta al Departamento de Becas de la Universidad de La Laguna.

Fuentes autorizadas de la dirección insular de Educación en La Palma, tras revisar la situación en contacto con la Inspección Educativa, detallaron que “se ha producido un empate en la notas, por lo que ellos decidieron resolver y dar la matrícula a la otra alumna”. “Ahora mismo todo ese proceso está en fase de revisión para comprobar si todo se ha hecho ajustado a derecho”, precisaron.

La madre de la alumna perjudicada por esta decisión, asegura en la reclamación presentada en la Inspección Educativa que “nos hemos sentido coaccionadas a la hora de presentar la reclamación porque no queremos que mi hija pueda verse perjudicada en las redes sociales. Hemos pedido por favor a varios profesores que nos enviaran las captura de pantalla de la lista de matrículas de honor en las que aparecía mi hija, pero se han negado diciendo que mi hija se va este año del centro pero ellos tienen que continuar trabajando allí”. Se sincera y afirma que “no queremos problemas, pero sentimos una profunda tristeza y una enorme decepción al comprobar cómo funciona el sistema, como se favorece a una alumna por ser hija de quien es”.

“Se ha hecho daño a dos compañeras”

El IES Luis Cobiella Cuevas no está satisfecho con la situación que se ha generado y entre el profesorado hay división de opiniones. Fuentes autorizadas del centro defienden que no se ha beneficiado a la alumna a la que se le otorgó la matrícula, pero la sombra del trato de favor, para otros, está presente en este asunto que terminará resolviendo la Consejería de Educación. La madre de la alumna supuestamente afectada no entiende por qué razón se favorece la matricula para una de las hijas de esta profesora aludiendo a cuestiones económicas, cuando “no existe ningún tipo de precariedad en esa familia”. La madre de esta alumna lamenta lo sucedido y explica que “se ha hecho daño a dos compañeras, a una porque le ha acarreado críticas por favoritismo y recibir una matrícula ajena, y a mi hija porque está frustrada y no quiere hacer daño a su compañera. Siente que sus profesores no han valorado lo que ha ganado en su paso por el instituto”.