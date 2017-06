A las puertas del sueño blanquiazul

Llegó el momento de la verdad, el partido de los valientes, para los convencidos y creyentes, el duelo de los que arriesgan para lograr un sueño. Esta noche, en el mejor escenario posible, CD Tenerife y Getafe CF comienzan la madre de todas las batallas. Solo uno puede salir victorioso. Blanquiazules y azulones disputarán el partido de ida de la final de la promoción de ascenso a Primera División, en un Heliodoro Rodríguez López que volverá a superar los 21.000 espectadores, tal vez llenarse. Depende de los abonados. No obstante, el espectáculo está garantizado. La emoción y el sufrimiento también.

Apenas han transcurrido 72 horas de la clasificación frente al Cádiz. Los ecos de la emoción aún resuenan en los pasillos del estadio, que desde ayer los peñistas se encargaban de engalanarlo para que viva otra batalla. Y casi sin tiempo de recuperación.

Justamente esa puede ser una de las claves de la eliminatoria. No cabe duda de que el equipo local arrastra mayor cansancio que los visitantes, quienes eliminaron al Huesca un día antes que el Tenerife a los gaditanos y sin necesidad de jugar una intensa prórroga, como fue la que disputaron los pupilos de Martí frente a los de Cervera Por este menor desgaste y porque en la temporada regular acabaron por encima en la clasificación que el Tenerife, el Getafe es favorito en una eliminatoria que da comienzo hoy en el Heliodoro, pero que finaliza el sábado en el Coliseum Alfonso Pérez con un solo equipo ascendido.

Martí lleva recordando todos estos días que este play-off definitivo se juega a doble partido, por lo que en el partido en casa hay que ser inteligente. Convendrá dar el do de pecho cuando toque, pero también nadar y guardar la ropa cuando sea lo apropiado.

Siguen sin estar disponibles Iñaki Sáenz y Rachid, que continúan recuperándose de sus respectivas lesiones. Como afirmó a DIARIO DE AVISOS el pasado martes, Martí podría dar cabida en el once inicial a jugadores de refresco, con menos minutos en sus piernas. Aarón Ñíguez y Tyronne del Pino están en las quinielas para entrar en la formación titular. Pero también tiene muchas opciones de repetir Suso, que en el tramo final de la campaña regular apenas disfrutó de minutos y parece que las piernas aún las tiene medianamente enteras. De hecho, el pasado domingo hizo un buen partido y eso le valdría para retener la confianza de su jefe.

También podría aguardar una oportunidad en el banquillo Aitor Sanz, quien también arrastra un montón de partidos disputados sin descanso. Si así fuera, Alberto cuenta con muchas papeletas para relevarle, como así hiciera en el último partido de la pasada promoción. Otro que tiene opciones de salir del once es Amath, que acabó acalambrado el domingo.

Por su parte José Bordalás cuenta con la sensible baja del atacante Dani Pacheco, que fue expulsado cuando estaba en el banquillo frente al Huesca y se encuentra a la espera de la resolución del recurso presentado por el club para jugar el sábado. Además, centrocampista Sergio Mora padece un pinchazo en el isquiotibial de la pierna derecha, no pudo jugar el último partido y es duda. Y, además, el mediocentro argentino Alex Faurlín se encuentra apercibido, por lo que si ve una amarilla esta noche, no jugaría en el Coliseum.

Ahora la ventaja es para el rival

En caso de empate en el marcador global tras la posible prórroga, no habría tanda de penaltis, sino que sería el Getafe el que ascendería a Primera División al haber acabado por delante del Tenerife en la temporada regular.

Precisamente basándose en esta norma, que se decidió en la Asamblea de la Liga de Fútbol Profesional el 6 de julio de 2011, se logró clasificar el CD Tenerife frente el Cádiz. En dicha reunión de los responsables ligueros, se decidió prescindir de los penaltis en los play-off de ascenso a Primera, con lo que en caso de empate en los 90 minutos reglamentarios y también en la prórroga, se decidirá el equipo clasificado o ascendido por su mejor posición en la Liga regular, premiando así el esfuerzo de toda una temporada.