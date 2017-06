Acechando al Tenerife

Ahora que el Tete tiene medio pie en Primera (medio pie, porque el favorito es el Getafe), y que el año que viene puede estar jugando con el Real Madrid, que se prepare Concepción para el asedio al que va a ser sometido, sobre todo por parte de cierto empresario sirio afincado en Tenerife, que ya ha empezado el baile hablando con unos y con otros. El exvendedor de ropa interior ha iniciado una cruzada de moros y cristianos (y nunca mejor empleada la expresión) para dejar en el banquillo al iletrado Miguel Concepción, que ha tenido la enorme virtud de soportar, disminuir y casi acabar con la deuda histórica del Tete y elevarlo a lo más alto de la Segunda División, ya digo que con medio pie en Primera. Porque a pesar de que Concepción dice “estábanos” en vez de “estábamos”, constantemente, ha tenido la sabiduría de manejar con mucho acierto las finanzas del Club de y hacer tan buenos fichajes que ha puesto al Tete a las puertas de Primera. Me quito el sombrero. No sería justo que ahora se viera apeado de la presidencia del Club, pero el sirio tiene ya en su poder la relación exacta de los accionistas y lo va a intentar. Incluso convenciendo a Concepción de que se vaya, porque el poder de persuasión del personaje es de campeonato. No sería bueno para el Club, sobre todo cuando el sirio ha sido denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción a cuenta de los accesos a un centro comercial del sur, accesos que va a pagar el Gobierno, cuyos actuales propietarios no tienen la culpa de nada, pero sí quien lo promovió y lo movió y probablemente infringió normas en su construcción. En fin, que el personaje este quiere ahora, a estas alturas de la película, más proyección social y no sentirse rechazado por una parte de la sociedad chicharrera, tan cabrona.