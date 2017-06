Afonso (PP) defiende que su partido negocie con CC entrar en el Gobierno

El alcalde del Puerto de la Cruz, Lope Afonso, asegura que su partido, el PP, “se centra exclusivamente en el ámbito regional, no está valorando ninguna otra institución ni insular ni local”. Según el también coordinador general del PP en Canarias, cargo al que accedió tras el último congreso regional de los populares, despeja así los rumores que se han desatado tras el anuncio de su partido de negociar la entrada en el Gobierno de Canarias. “Me gustaría aclarar esto porque ha suscitado algún debate. Una cosa es que el cuerpo pida algo y otra es que se vaya a hacer algo. Si se da la posibilidad de gobernar, el PP se centra exclusivamente en el ámbito regional, no está valorando ninguna otra institución, ni insular ni local. Tenemos que ser coherentes con lo que se ha estado diciendo. Venimos a dar estabilidad al Gobierno regional, no queremos generar inestabilidad en instituciones donde no la hay, más allá de que estemos o no de acuerdo con el pacto CC-PSOE en la Corporación insular”.

Estas afirmaciones las realizó Afonso en la entrevista realizada por Gabriela Gulesserian, publicada ayer, y que hoy tiene continuación en las páginas del Norte (32 y 33). El alcalde portuense lamenta que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, prefiera “escapar” con un Gobierno en minoría. “No me parece muy acertada esa afirmación. Esta comunidad autónoma no necesita escapar, sino resolver los grandes problemas que tienen los ciudadanos. Esta semana conocimos, en base al Portal de Transparencia, que la lista de espera para una consulta especializada en sanidad supera los 150.000 pacientes en el Archipiélago. Es un dato muy grave (…) Es necesario que haya un revulsivo en las políticas de gobierno. El PP cree que debe estar en el Gobierno para poder aprovechar esa sinergia que hay con el Estado y con las perspectivas de crecimiento que arroja el país”.

En cuanto al aparente cambio de opinión del PP para gobernar, defiende Afonso que “no ha sido un cambio tal y como se plantea. El PP siempre ha manifestado, antes y después de que se rompiera el pacto CC-PSOE, que es un partido con vocación de gobierno en Canarias. Otra cosa es que la composición del Gobierno lo haya dejado en la oposición y cuando se rompe el pacto se plantee por interés para la comunidad”.