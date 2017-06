Luz verde al anteproyecto para ampliar la depuradora de Santa Cruz

El Ministerio de Medio Ambiente ha dado luz verde al anteproyecto para la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Buenos Aires, en Santa Cruz. De esta forma, el siguiente paso a dar por el Estado será la licitación de la redacción y obra que, dada la celeridad con la que está actuando el Ministerio, es más que probable que se saque este mismo año. Así lo confirmó el concejal de Servicios Públicos de Santa Cruz, Dámaso Arteaga, quien mostró su satisfacción por el anuncio hecho por Medio Ambiente y que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE). “Estamos en el paso previo a la licitación, lo que nos va a permitir poner coto a los problemas de vertidos y depuración que viene sufriendo la capital por la falta de capacidad de la depuradora”, se congratuló Arteaga.

El anuncio publicado en el BOE señala que se aprueba “el anteproyecto, adenda y estudio de impacto ambiental de la remodelación de la EDAR de Buenos Aires”. Recuerda que el presupuesto base de licitación de esta obra es de 32.488.005 euros y un plazo de ejecución de tres meses para la redacción del proyecto constructivo y de 24 meses de ejecución para las obras. A esto se añaden seis meses de pruebas de funcionamiento, en las que se hará constar que reúne los requisitos exigidos por la ley.

Según explicó Arteaga, “ya no hay más expedientes, documentos o informes pendientes que impidan sacar a concurso la obra y empezar a ejecutarla”. La única traba es que los presupuestos aún no han entrado en vigor. “Esperamos que se agilice su entrada en vigor para que se pueda liberar el gasto”, señaló el edil de Servicios Públicos. “Esta es una competencia del Estado y ya no hay más excusas para cumplir con ella, una obra que, además, va en interés del propio Estado”, añadió.

El pasado 16 de mayo, Medio Ambiente publicaba el estudio de impacto ambiental, en el que, a lo largo de 24 páginas, desgrana las obras a realizar así como los posibles inconvenientes que puede acarrear, todos subsanables, y cuyo objetivo es que Santa Cruz pueda no solo depurar todas sus aguas residuales sino también la de los municipios de El Rosario y La Laguna, sin necesidad de realizar vertidos al mar, tal y como ocurre en estos momentos. La intervención no solo servirá para ampliar la EDAR de Buenos Aires sino que también acometerá la mejora de la Estación de Bombeo de Cabo Llanos (EBAR).