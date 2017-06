“Air Europa casi deja sin descuento de residente a los canarios”

El presidente de la Confederación Española de las Agencias de Viaje, Rafael Gallego, criticó ayer, en declaraciones a la Cadena SER, el anuncio de la aerolínea española Air Europa de iniciar el próximo 30 de octubre sus vuelos entre Islas. Gallego se mostró sorprendido de que la compañía aérea, del Grupo Globalia, apueste por estas rutas cuando, recordó, “fue esta misma compañía la culpable del fraude que casi acaba con el descuento de residentes para Canarias y Baleares”. “Esta decisión la verdad que nos ha pillado de sorpresa”, declaró Gallego, “porque esta aerolínea ya estuvo volando en el Archipiélago hace 10 ó 12 años y se terminó yendo. Pero más me sorprende”, continuó, “que el Gobierno (canario) avale esta operación cuando la aerolínea y el grupo al que pertenece han provocado que casi los canarios se queden sin el descuento de residente”.

Además, añade que la compañía no cubre ninguna necesidad en el Archipiélago ni tampoco provocará una inmediata reducción en el precio de los billetes. “Con Binter el servicio está perfectamente cubierto y las tarifas no van a bajar más porque con el 75% de bonificación no se va a reducir más. Si desde hace tiempo se hubiera solucionado el fraude, los canarios podrían haber estado disfrutado de este descuento desde hace mucho tiempo”, declaró. Para Gallego, la única explicación a la llegada tan sorpresiva de Air Europa al mercado aéreo canario obedece al “oportunismo” tras fijarse el descuento del 75% para residentes”.