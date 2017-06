Alfredo García Heredia, primer líder del torno Fred.Olsen de golf

Con una tarjeta impecable, el jugador asturiano Alfredo García Heredia se ha colocado como líder en solitario tras la primera ronda del Gran Premio Fred. Olsen S.A tercera prueba del Gambito Golf Tour 2017 que se está disputando en el campo canario de Tecina Golf, La Gomera; segunda cita consecutiva del Circuito Nacional en tierras canarias. Una clasificación muy ajusta con un triple empate en la segunda plaza entre el madrileño Toño Hortal, el malagueño Mario Galiano y el valenciano Sixto Casabona, todos a dos golpes del líder.

Alfredo gran conocedor del campo, comenzó a sacar rendimiento de su juego ya desde el hoyo 3, donde sumó su primer birdie. Cerraría la primera parte de la vuelta con otro más al 9; y fueron en los últimos nueve hoyos donde el asturiano desplegó su mejor golf: tres birdies y un eagle que le colocaron como líder en solitario con 64 golpes (-7).

“Las sensaciones son buenas. Todo el año están siendo buenas, como en años anteriores. Trabajando duro y haciendo las cosas bien los resultados acaban saliendo; y cuando no salen no hay que desesperar y perseverar”, comentó Alfredo al final de su vuelta, donde nos contó además cómo fue su eagle. “Hay muchas formas de hacer birdie o eagle y éste no ha sido el mejor hoyo 17 de todos los años que llevo viniendo aquí, pero el resultado ha sido muy bueno. El drive fue malo, un segundo golpe aceptable y un chip muy bueno desde fuera de green. La verdad es que jugar en este campo en este entorno maravilloso ayuda mucho”, añadió el líder que lleva un año y medio saboreando el triunfo: perdió el play-off en el Campeonato de España de la PGA el pasado julio y quedó segundo en la Final de Gambito Golf 2016 en Buenavista el pasado mes de diciembre. “No me preocupa en absoluto perder un torneo en play-off, quedar segundo o tercero. Cuando te toca ganar, ganas y cuando no, no pasa nada. Hombre, me gustaría ganar siempre, pero así es el golf. Mi objetivo sigue siendo el mismo, volver al Tour europeo, trabajo para ello y este Circuito Nacional es una gran oportunidad, te ayuda a competir, hay muy buen nivel de jugadores, hay que jugar muy bien para estar arriba, los campos que se juegan son bastante exigentes. A raíz de este circuito habrá más jugadores con opciones de sacar la tarjeta y dar el salto a otros circuitos”.

A medida que avanzaba el día apretaba el calor aquí en La Gomera, y el marcador comenzaba a apretarse, con tres jugadores que buscan su primera victoria en el Circuito Nacional. Hortal, Galiano y Casabona.

Toño Hortal logró fraguar una vuelta sólida de 66 golpes y colocarse en segunda posición con -5, a dos del líder. El madrileño está pasando por un proceso de “renacimiento y como él mismo explica, “de volver a aprender a jugar al golf. Recomenzar para prepararme para la Escuela en septiembre”.

“Hoy me he dedicado a coger greenes y a seguir el trabajo que está en el guion. Comenzando de cero aprendiendo a volver a jugar. Esta es la primera vuelta que sale bien en todo el año; a ver si empieza a cambiar la dinámica. He cambiado de entrenador (Jaime Sánchez), de psicólogo (lo conocí estando en la Universidad, vive en Estados Unidos, Eneko Larumbe, es canario), y cambio radical de swing entero… todo desde cero. Estoy recomenzando a jugar ahora y no sé qué saldrá mañana. En general hoy contento. Si salen tres vueltas iguales ese es un objetivo muy exigente para mí según está mi juego, pero vamos a ver”.

Este renacer de Hortal comenzaba con cinco birdies en los nueve primeros hoyos por sólo un bogey y completaba la faena con dos birdies más y un bogey para -5.

Por detrás, llegó el malagueño Mario Galiano, que después de tres semanas seguidas compitiendo en el Challenge ha hecho una escapada a La Gomera, aprovechando que no tenía ningún compromiso en Europa. “La verdad es que he jugado regular con el drive los nueve primeros y me he dado pocas opciones de birdie. La segunda vuelta he cambiado radicalmente, he pateado mejor los putts cortos. Esta es la cuarta semana consecutiva que juego (tres seguidas en el Challenge) y he aprovechado un descanso para acercarme a La Gomera. Este Circuito es una gran oportunidad para todos los profesionales y tenemos que apoyarlo siempre que se pueda. El nivel es cada vez más alto, sobre todo esta semana, con tanto jugador del Challenge y que también han jugado en el Tour europeo”, comentó el malagueño que ha pasado cuatro cortes de los cinco torneos del Challenge y aún le quedan cuatro más para intentar conseguir la tarjeta o prepararse para la Escuela.

Quién también piensa en la Escuela del Tour o del Challenge es el jugador de Manises Sixto Casabona, (segundo con -5) uno de los últimos partios en entregar la tarjeta y que se sumó a los puestos de cabeza.

“No estoy jugando mal, la verdad. Mi actitud es mejor que la del año pasado cuando salía en los partidos finales y esperaba a ver qué pasaba. Eso me pasó factura en Castellón el año pasado, en el CC del Mediterráneo Gran Premio Botanic, cuando Santiago Tarrió me adelantó en la vuelta final. Es una suerte que tengamos este Circuito Nacional, aunque no son muchas pruebas y cuesta coger el ritmo, pero hay que apoyarlo porque nos viene muy bien para mantener el ritmo de competición”.

Mañana va a ser una segunda ronda de corte muy interesante con muchos jugadores en la pomada. Entre ellos, y no hay que perder de vista al ganador de la semana pasada, el madrileño Sebastián García Rodríguez, quinta posición empatado con -4.

Sobre Tecina Golf

Tecina Golf, único campo en la isla de La Gomera, y la compañía Fred. Olsen S.A siempre han estado muy comprometidos con el golf desde que su amor idílico por este deporte comenzara con un torneo por invitación en 2004. Al año siguiente se unió al Circuito Nacional, de 2005 a 2008; desde 2009 hasta el año pasado, pasó a ser una de las pruebas importantes del circuito Challenge europeo. Y desde este año vuelve a unir su nombre al Circuito Nacional, Gambito Golf.

El torneo se disputa a tres rondas, de miércoles a viernes, con jornada de corte el jueves, donde pasarán los 45 primeros más empatados. El montante de premios asciende a 70.000 euros. La jornada de viernes se disputará en formato Pro-Am.

El torneo será valedero para el Ránking Nacional con la presencia de más de 70 jugadores. El sábado 1 de julio se disputará también Gran Premio Fred. Olsen, Circuito Premium Gambito Golf, una gran fiesta y una tradición para jugadores amateurs.