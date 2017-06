Álvarez inicia su mandato en el PP con la vista puesta en 2019

Elena Álvarez es desde ayer la nueva presidenta del Partido Popular en La Palma, sucediendo en el cargo a su mentor y presidente regional, Asier Antona.

Álvarez fue aclamada por afiliados y simpatizantes en el XIII Congreso Insular de los populares palmeros celebrado en el Camilo León de Los Llanos, y en el arranque de una andadura de cuatro años de mandato que inicia con el apoyo del 99% de la militancia. Un total de 431 avales, pero especialmente con la confianza sin fisuras de su presidente regional, que aseguró que “es la mejor presidenta que puede tener este partido en la Isla y con una enorme responsabilidad, consciente de los retos que el PP tiene por delante y con un único objetivo compartido: que seamos el partido que gane las elecciones municipales en La Palma y que contribuya al éxito del PP en toda Canarias”.

Asegura Antona que “estamos en una dinámica de trabajo muy intensa porque toca seguir trabajando. El PP -dijo- a pesar del ruido, va a estar centrado en buscar soluciones reales a problemas como la sanidad, el empleo, la educación y la economía”. De Elena Álvarez dijo “conoce muy bien al partido y a todos los cargos orgánicos y públicos”, dado que “durante los últimos cuatro años ha sido la secretaria insular del PP”.

En ese marco congresual, en el que se presentaron ponencias sobre turismo y sostenibilidad, patrimonio, planificación y movimiento asociativo, se destacó “la tenacidad y la capacidad de trabajo” de Álvarez, en quien el aparato orgánico de los populares tiene puestas sus esperanzas para lograr mejorar los resultados que ya lograron en las elecciones municipales de 2015. Álvarez se refirió a su antecesor, Asier Antona, como un líder insular que “ha dejado el listón muy alto”, pero asegura que recoge el testigo “para seguir trabajando con ahínco y dedicación y volcada en el fortalecimiento” de la organización política en La Palma y con la vista puesta en el próximo proceso electoral.

No rotundo a la inestabilidad

Antona aseguró ayer, como ya ha hecho en ocasiones anteriores, no estar por la labor de crear inestabilidad en las administraciones palmeras a nivel insular y local, al margen de los cambios que sí puedan darse en el Gobierno de Canarias con su, todavía hipotética, entrada en el “frágil” Ejecutivo de Fernando Clavijo.

“El Partido Popular no va a entrar en la obligatoriedad de ir a pactos en cascada, no se va condicionar esa posición y no vamos a actuar como pirómanos políticos para crear inestabilidad política donde no la hay”. “En todo caso -apuntó- en aquellas instituciones donde sí sea necesario dar estabilidad (en referencia a la posible ruptura del pacto en el Ayuntamiento de Tijarafe si la socialista Jenny García no da la alcaldía a su socio nacionalistas Marcos Lorenzo) vamos a actuar como siempre: con responsabilidad y coherencia política”.

El presidente regional del PP, preguntado al respecto de la permanecía en la presidencia del Cabildo palmero del socialista Anselmo Pestana Padrón, explicó que “el Partido Popular no tienen ningún problema con el presidente del Cabildo palmero. Lo que no puedo saber es si los vaya a tener con Coalición Canaria”.