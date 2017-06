Ángel Vivar Dorado, con los sentimientos encontrados

Ángel Vivar Dorado, entre otros muchos clubes, militó en dos etapas importantes de su carrera como futbolista en el CD Tenerife (1994-1998) y Getafe CF (2002-2007). En ambas el jugador vivió sus mejores años como futbolista.

“La etapa en el CD Tenerife fue muy bonita, porque el equipo se movía por los puestos altos de la clasificación en liga y logramos meternos en Europa. Fueron unos años muy buenos, inolvidables, porque teníamos un gran equipo con jugadores importantes”, aseguró Vivar Dorado.

Esta semana se ven las caras en la eliminatoria final para ascender a Primera División dos de sus exequipos, CD Tenerife y Getafe CF, y Ángel Manuel Vivar Dorado valora lo que puede pasar en este doble enfrentamiento.

“Veo una eliminatoria muy igualada, como no puede ser de otra manera. En Segunda División predomina la igualdad por encima de todo y en este tipo de partidos no va a ser menos. El Getafe tiene algo de ventaja por haber quedado en el tercer puesto, con la vuelta en su campo, con la ventaja que tuvo el CD Tenerife ante el Cádiz, que con un hipotético empate ascendería el Getafe”.

Los sentimientos de Vivar Dorado para esta eliminatoria son encontrados, porque en ambos clubes dejó huella.

“Me llevaré una alegría por cualquiera que suba. Son dos equipos que me traen muy buenos recuerdos, dos aficiones que me trataron de maravilla. Mi primera andadura por Primera División y por Europa fue con el CD Tenerife, eso no se me va a olvidar, son recuerdos imborrables. También el Getafe ha supuesto mucho en mi carrera porque fueron cinco años que pasé muy buenos. El equipo cada vez daba una mejor versión, fuimos finalistas de la Copa del Rey, y conté con el cariño de toda la gente. Por eso en esta eliminatoria tengo los sentimientos encontrados: un equipo me pilla cuando estoy al principio de mi carrera futbolística y el otro al final”.

Vivar Dorado ya pasó por el trance de conseguir un ascenso con el Getafe, en este caso fue en la última jornada de liga, y lo curioso es que fue ante el CD Tenerife en la temporada2003-2004. Ayer precisamente se cumplían 13 años de aquel ascenso. En estos partidos de tanta presión, el exjugador del representativo da las líneas maestras para afrontar este tipo de partidos.

“Es complicado dar una clave. Me acuerdo cuando tuvimos que jugarnos el ascenso a Primera División, precisamente en Tenerife hace trece años. Se tratan de partidos de mucha tensión. Es muy importante no encajar goles, que en los primeros minutos las sensaciones que se trasmitan de unos jugadores a otros sean buenas. El principal trabajo que van a tener los entrenadores estos días será buscar de alguna manera que los jugadores se puedan soltar, porque es importante ese aspecto”.