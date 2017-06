Antona: “No podemos permitir que CC gestione en solitario el esfuerzo realizado por Madrid”

El presidente del Partido Popular en Canarias, Asier Antona, aseguró anoche en declaraciones a este periódico que, “dado el esfuerzo realizado por el Gobierno de España, no podemos permitir que Coalición Canaria gestione en solitario semejante aportación económica”. Además, el político palmero sostuvo que “nada está hablado aún con CC porque lo importante no son los cargos. Es más, si nos planteamos ahora participar en la acción del Gobierno autonómico es porque consideramos que se trata de un acto de responsabilidad”.

“Lo que hoy [ayer para el lector] hemos anunciado en Madrid es que, tras la importante inversión con la que contará Canarias tras los acuerdos alcanzados para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, toca reflexionar sobre el destino de esas cantidades, y no hay mejor garantía que la presencia del PP canario a la hora de decidir dónde deben destinarse”, argumentó Antona, quien abundó en tal idea al señalar que “el Partido Popular es un referente de gestión en estas Islas, y tenemos que velar por los intereses de todos los canarios tras semejante esfuerzo que, insisto, lleva a cabo el Gobierno de España”.

El dirigente popular explicó que, a su juicio, sólo habían dos alternativas para su partido ante el nuevo escenario: “O llevábamos a cabo una tarea de oposición pura y dura, o pasábamos a la cogestión de estos recursos”.

Sobre cómo se podría materializar esa participación del PP en el Ejecutivo regional, Antona ni siquiera entró a valorar posibles opciones para el reparto de áreas: “Créanme, no les puedo adelantar nada porque nada hemos hablado aún con Coalición. Si finalmente nos sentamos con ellos, partiremos de cero. Eso sí, le garantizo que el PP no ocupará el espacio dejado por otro partido [en referencia al PSOE, anterior socio de CC en el Gobierno], porque llegamos con nuestras propias condiciones. Vienen de Madrid millones y millones, y queremos garantizar su correcta gestión”.

Eso sí, el líder de los populares en el Archipiélago quiso despejar toda duda sobre posibles preferencias en ese hipotético reparto de consejerías: “Nosotros siempre podremos llegar a un acuerdo con Coalición Canaria si la fórmula de cogobierno elegida es la mejor para los intereses de los canarios. Y si ese pacto llega, será un pacto con todas las consecuencias”.

Como siempre que se plantea este tipo de negociaciones, sus posibles efectos en corporaciones locales son parte destacada de las mismas. “¿El Cabildo de Tenerife? Naturalmente que sería lo más apropiado estudiar lo mejor para una institución de tanta importancia, pero de verdad que no pienso adelantar nada, porque nada hay aún al respecto”.

Cuestionado por el papel jugado por el PP canario en los acuerdos del Gobierno de España con los nacionalistas canarios, Antona dijo que “es verdad que nuestro trabajo merece un mayor análisis. Siempre estuvimos pendientes y, cuando hubo altibajos, intervenimos para solventarlos”.