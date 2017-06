Antonia San Juan vuelve a desnudarse en redes sociales

No es la primera vez que la actriz que interpreta a Stela Reynolds en ‘La que se avecina’ se desnuda en redes sociales.

Antonia San Juan ha vuelto a posar ‘como Dios la trajo al mundo’ en una publicación de Instagram que ha acompañado del mensaje: ‘Homenaje a Hopper’, un popular artista estadounidense enfocado en retratar la soledad en la mayoría de sus obras.

A pesar de que la intérprete canaria ha sido felicitada por muchos de sus seguidores, ella ha querido responder diciendo: “Todo el mundo tiene derecho a opinar; pero la opinión de los demás me la trae floja. Nadie me paga la hipoteca ni me da de comer. Pago mis impuestos, soy una ciudadana de primera clase. Hago lo que quiero sin molestar a nadie”.