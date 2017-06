Antonio Resines descubre el cáncer de colon que vivió en secreto

El aclamado actor de televisión Antonio Resines ha presentado su libro, Pa’ habernos matado. Memorias de un calvo, en el que desvela anécdotas y secreto de su larga carrera delante de las cámaras, pero el actor también ha aprovechado la oportunidad para confesar un hecho más desagradable y trágico.

Aunque la noticia no se había filtrado a los medios, Resines ha querido desvelar que ha sido operado de un cáncer de colon después de ser diagnosticado en 2015. Una larga lucha que coincidió con su trabajo como presidente de la Academia del Cine, cargo que abandonó en 2016. Aunque Resines tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, no necesito de quimioterapia y reconoce que se ha salvado gracias a un “golpe” de suerte: “Si cuento públicamente lo que he tenido es porque he aprendido que son vitales las revisiones periódicas para prevenirlo. A partir de los 50 años, las colonoscopias pueden evitar tu muerte y eso hay que decirlo. Tuve la absurda suerte de caerme de una moto. Me rompí la mano y se dieron cuenta de que me pasaba algo más cuando los análisis evidenciaron una gran anemia. Al hacerme la colonoscopia, vieron que tenía cáncer, además de predisposición a la formación de pólipos. También detectaron una angina de pecho y una arteria obstruida. No ha sido suerte, sino que me lo han cogido a tiempo y no tuvieron que darme quimio ni radio ni nada. Simplemente operarme” confiesa el actor a ¡Hola!.

Durante está complicada etapa personal, Resines no ha abandonado su trabajo, continuando al frente de grandes proyectos como Aquí paz y después gloria y La Reina de España, desvelando ahora en las memorias que ha escrito mano a mano con su pareja Ana Pérez-Lorente como vivió la enfermedad sin perder su característico sentido del humor.