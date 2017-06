Aquellos entrañables ‘cachivaches’ que nos cambiaron la vida

Tiene 55 años y la mayoría de los objetos que colecciona apenas le acompañaron en su niñez. Elio Reyes Sánchez lleva 30 años “guardando cosas”, impulsado por su padre, que “siempre que económicamente podía, coleccionaba todas las novedades tecnológicas que iban saliendo al mercado”. Así, no es extraño que hoy Elio Reyes guarde en distintos trasteros más de 2.000 objetos que comenzaron a hacer la vida más fácil en los hogares desde la década de los cincuenta hasta la de los setenta. “Me quedé ahí porque me encanta el color, después de los setenta llegó el negro y los grises y ya no me interesó tanto”, afirma el coleccionista, que expone parte de sus reliquias en la ExpoVintage Arafo 2017, que permanecerá abierta hasta el día 30.

La exposición pretende despertar recuerdos de la infancia, según comenta Náyade García, presidenta de AECC en Güímar y Arafo, organizadora de la muestra. La propuesta reúne más de 1.400 objetos diseñados y utilizados durante las décadas de los años 50, 60 y 70 del pasado siglo.

Se exponen artículos propios del menaje de cocina, la decoración de interiores, objetos de barbería, escuela, radios, pícnic, juguetes, música, cromos, ropa… En definitiva, se trata de recrear la vida, el estilo y la moda de dichas épocas. Destaca sobremanera una colección de bicicletas, cada una de ellas dedicada a alguna profesión (bombero, enfermería, cartero…), o una bella caravana con el Volkswagen escarabajo que Elio Reyes sigue utilizando para practicar otra de sus grandes pasiones, el surf, en El Médano o en Valle Gran Rey.

Para Elio todo empezó con el latiguillo “de esto no me voy a desprender”, y así fue almacenando tanto que ha tenido que alquilar varios trasteros, no solo para aquello heredado de familiares y amigos, sino de sus visitas a rastros, e incluso de adquisiciones a través de Internet. En los trasteros lo tiene “todo organizado, porque de lo contrario sería imposible”, entre otras cosas, porque a Elio Reyes le suelen llamar mucho para atrezos de anuncios o películas. Elio Reyes trabaja como arquitecto técnico en el Instituto Canario de la Vivienda y su especialidad es la rehabilitación, algo que traslada al coleccionismo: “Me encanta rehabilitar todo y dejarlo lo más original posible”.

Dentro de coleccionar casi todo lo que uno se puede imaginar, hasta una almohadillas para arrodillarse en las iglesias, Elio Reyes se decanta por el “diseño industrial”, sobre todo el de la década de los 50, cuando “se empezó a dejar de lado la madera y el hierro y empezaron a llegar los plásticos, los colores, muchos electrodomésticos de Estados Unidos, y así empecé a coleccionar radios, televisiones, tocadiscos… de material de artesanía o de labranza no tengo nada, ni casi nada de mediados de los 70 en adelante, cuando el color se sustituyó por el negro, el gris o el dorado”, afirma.

Para el coleccionista “no hay nunca un final”, y Elio Reyes señala que “a través de Internet se puede conseguir casi todo, siempre que las posibilidades económicas te lo permitan. Hay aparatos muy raros, casi exclusivos, como tocadiscos de Panasonic que parecen como un platillo volante, que salieron en los años 60, pero que pueden costar más de 1.000 euros más el envío, que son casi inalcanzables. También me gustan los coches de pedales, pero no se puede tener todo”.

< > Elio Reyes cuenta con una gran colección de bicicletas, tan singulares como esta de bombero. S. M.

En la exposición que ha montado en Arafo, y que pretende llevar también a otros lugares de la Isla, se puede observar una gran colección de electrodomésticos que nos hicieron más fácil la vida, pero también media docena de bicicletas digna de una exposición aparte. “Tengo como 15 o 17 bicicletas más, de los 60, pero más comunes. Aquí están expuestas aquellas recreaciones que se utilizaban para trabajar”.

Una muestra solidaria con los enfermos de cáncer en Tenerife

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Güímar y Arafo es la organizadora de la exposición ExpoVintage 2017, con el fin de recaudar fondos para las actividades que presta el colectivo. La entrada al local de la calle Libertad número 10 y la casona Secundino Delgado, en Arafo, tiene un precio de tres euros. La exposición, inaugurada el pasado día 3, permanecerá abierta hasta el 30. El horario de apertura es de lunes a sábado, de 18.00 a 21.00 horas, y los domingos, de 10.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas.