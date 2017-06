Aviso a don Concepción

Oiga, don Miguel (Concepción Cáceres), tenga usted cuidado porque, si el Tete sube a Primera, ya hay una operación montada por el sirio para apearle del poder. Ya sé que es difícil, porque Concepción tiene muchas acciones, pero no imposible. El sirio lo va a intentar y ya ha comenzado a muñir. Tiene ganas de destacar, ya lo sabe usted, don Concepción. Lo sabe todo el mundo. Pero será sólo si el Tete sube, si se queda en Segunda, no le interesa. Es bueno que Tenerife tenga un equipo en Primera División. Propaganda para la isla, aunque mantenerse en la categoría es muy difícil sin dinero. Pagar la deuda, de la que cada vez queda menos, sí será fácil con los derechos de la televisión. Así que, adelante, y a ganarle al Cádiz, paso previo para tumbarse al Huesca o al Getafe. Por nombre, le tengo más miedo al Getafe, llegado el caso. Por juego, al Huesca. El sirio acecha. Yo le guardo cierta cosilla al Cádiz por su cobardía de denunciar al Madrid por aquella alineación indebida de la Copa, que todavía, por cierto, no han dirimido los tribunales, que actúan con la celeridad que les caracteriza en España. Pero a lo que yo me refería era al sirio de Siria, no va a ser de Montecarlo, que quiere el poder y prepara su estrategia. Aquí todo el mundo se conoce, no hace falta acudir al CNI. El sirio quiere ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro, como dice la canción de Cecilia. Es una termita el tío. Por eso debe usted tener cuidado, don Concepción, que usted es palmero y los palmeros, por lo general, tienen el colmillo retorcido y unos prismáticos en la cabeza para verlas venir. Pero el que avisa no es traidor.