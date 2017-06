Bienvenido, ‘superdescuento’

Desde hoy los residentes canarios disponen de un descuento del 75% en el precio de los billetes de avión y barco para trasladarse entre islas. Después de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de esta medida, que pasa del 50% al 75%, los isleños pueden comprar ya, desde las 00.00 horas de hoy, sus billetes con los nuevos precios. Este superdescuento ha sido muy bien recibido por parte de la ciudadanía, que ha valorado la medida no solo por el ahorro económico que supondrá para los bolsillos canarios, sino también porque, a juicio de muchos ciudadanos, permitirá dinamizar la economía regional.

Lo cierto es que ahora gran parte de los ciudadanos que cuentan con el certificado de residente se plantean viajar más entre el Archipiélago, no solo por motivos de salud o familiares, sino también por placer. Así lo confiesan algunos de los encuestados, que no dudan en confesar que, al menos, consultarán los nuevos precios parar hacer más escapaditas entre islas.

“Era más barato ir a Europa”

“Conozco el descuento para viajar entre islas para los residentes canarios y también que comienza esta noche”, afirma Fabián Silva. “Me parece perfecto, es una forma de activar la economía local”, asegura. Además, recalca que hasta ahora, comparativamente, era más caro incluso viajar entre el propio Archipiélago que desplazarse a diferentes puntos de Europa. Confiesa que suele viajar por trabajo a otras islas, pero que le hubiera gustado conocer más y no se podía económicamente, y “ahora de esta forma hay más posibilidades de hacer turismo”

“Los gastos serán más reducidos”

Aunque conocía la entrada en vigor de la nueva bonificación, María Dolores Suárez no sabía que se iniciaba en la noche de ayer. “Nos parece muy bien esta nueva medida, porque viajamos a menudo por las islas, sobre todo a La Palma, para ver a la familia, y esto resulta beneficioso, básicamente para el bolsillo”, sostiene. Aunque insiste en que el transporte hasta ahora no le parece excesivamente caro, ya que se traslada en barco, reconoce que el descuento será positivo, sobre todo para los residentes en las islas menores que se desplazan a Tenerife

“Podremos tener unas vacaciones”

“Esta nueva bonificación me parece fantástica, ahora podemos salir de un lado a otro y permitirnos unas vacaciones”, afirma Carmen Vargas, quien estaba perfectamente al tanto de las condiciones de esta medida y de su entrada en vigor. Insiste en que suele viajar dentro del propio Archipiélago y que, aunque hasta ahora le parecía caro el transporte interinsular, con las nuevas tarifas ya resultará más económico. “Creo que habrá más economía en Canarias, porque cuando las personas se mueven, todo lo demás también se mueve”, concluye esta ciudadana

“Ahora será más fácil viajar”

“Me parece genial este aumento de la bonificación, porque son nuestras islas y hay más motivos y más facilidades ahora para moverse y conocerlas”, asegura Andrea Pacheco. “Muchas personas tienen familia que residen en otras islas y este descuento les facilitaría visitarla con más frecuencia”, añade. Además, reconoce que ahora se plantea viajar y que con estos nuevos descuentos será “más fácil”. “Conocía la medida, pero no sabía que se iba a poner en marcha ya, aunque sí creía que era esta misma semana”, asegura, por último

“Beneficiará a todo el mundo”

Como el resto de los encuestados, Jesús Domingo Pérez ya había oído que el descuento para trasladarse entre Canarias se aumentaría del 50% al 75% y que la medida será efectiva a partir de las adquisiciones de pasajes realizadas hoy: “Me parece muy bien, creo que es una iniciativa que beneficiará a todo el mundo, vivas en una isla pequeña o en una de mayor dimensión”. Aunque dice que habitualmente no suele desplazarse dentro del propio Archipiélago, sobre todo por motivos económicos, ahora se lo plantea

“Podré viajar más veces”

“Me enteré hoy del descuento, primero lo vi en Facebook y luego fue mi hija quien me lo comentó”, explica a DIARIO DE AVISOS María del Pilar Delgado. “Me parece estupendo este descuento, e incluso me planteo viajar en más ocasiones”. Detalla que hasta el momento suele desplazarse entre las islas al menos una vez al año, pero que ahora, con estos nuevos precios, no descarta ampliar el número de viajes que lleve a cabo. “Normalmente, suelo ir a La Gomera, porque tengo allí amigas, pero también tengo una en Fuerteventura, y ahora podré visitarla”, dice