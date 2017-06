Bob Dylan cobrará finalmente los 820.000 euros del Nobel

El artista Bob Dylan podrá cobrar los alrededor de 820.000 euros –ocho millones de coronas suecas– con los que está dotado el Nobel de Literatura que la Academia Sueca le concedió, después de que el músico, cantante y poeta estadounidense haya enviado su discurso de agradecimiento que la Academia ha colgado en su web.

Dylan tenía hasta este sábado 10 de junio como fecha límite para enviar este texto con el que responde a este fallo, anunciado el pasado mes de octubre y con el que la Academia reconoce al músico por crear “una nueva expresión poética de la música popular americana”.

El también poeta no acudió a la ceremonia de entrega de los premios celebrada el pasado mes de diciembre y en su lugar asistió la también artista Patti Smith. Posteriormente, en abril, Dylan asistió a una ceremonia privada en Estocolmo donde recibió, con casi cuatro meses de retraso, el premio más importante de literatura.

En este discurso, que la Academia Sueca ha colgado este lunes 5 de junio en su página web, tanto en texto como en youtube, con la voz del premiado, Dylan hace referencia a Buddy Holly, a quien sintió como una especie de “hermano mayor” y cita también las tres novelas a las que se siente unido desde que las leyó en la escuela: ‘Moby Dick’, de Herman Melville, ‘Sin novedad en el frente’, de Erih Maria Remarque, y ‘La odisea’, de Homero.

“Nuestras canciones están vivas en la tierra de los vivos. Pero las canciones son diferentes a la literatura. Están destinados a ser cantadas, no leídas. Las palabras en las obras de Shakespeare estaban destinadas ser interpretadas en el escenario. Así como las letras de canciones están destinadas a ser cantadas, no se lee en una página”, indica el artista en su texto.

“Y espero que algunos de ustedes tengan la oportunidad de escuchar estas letras de la forma en que fueron destinados a ser escuchadas: en concierto o grabadas o como sea que la gente está escuchando canciones en estos días”, concluye Dylan.

BIOGRAFÍA

Bob Dylan nació el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota (Estados Unidos) y se crió en el seno de una familia de clase media. Como adolescente, tocó en varias bandas y con el tiempo fue creciendo su interés por la música, especialmente por el folk y el blues americano.

Dylan se trasladó a Nueva York en 1961 y comenzó a actuar en clubes y cafés del Greenwich Village. Firmó su primer contrato con el productor John Hammond. Su primer ábum salió a la luz en 1962. A partir de entonces, fue convirtiéndose con sus diferentes álbumes en uno de los artistas más influyentes de la música popular de Estados Unidos.

Entre algunos de sus trabajos, destaca ‘Bringing It All Back Home’ y ‘Highway 61 Revisited’, ambos publicados en 1965, ‘Blonde on Blonde’, de 1966, y ‘Blood On The Tracks’, de 1975. Su productividad continuó en las siguientes décadas con ‘Oh Mercy’ (1989), ‘Time Out Of Mind’ (1997) y ‘Modern Time’ (2006), que están consideradas como obras maestras.

Junto a su extensa producción discográfica, Dylan ha publicado los trabajos experimentales ‘Tarántula’ (1971), ‘Tarántula’ (1981) y ‘Writings and Drawings’ (1973). Igualmente, en 2004 vio la luz su autobiografía ‘Memorias’ (2004), que recoge los recuerdos de sus primeros años en Nueva York. Desde finales de 1980, el compositor y cantante ha realizado numerosos viajes dentro del proyecto ‘The Never-Ending Tour’.