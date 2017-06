“Tengo que cambiar los pañales a mi hija en el suelo de los baños”

Desde que nació Ainara, hace 14 años con una discapacidad, su familia, que reside en la localidad de Las Zocas, en el municipio de San Miguel, ha tenido que sortear diversos obstáculos para luchar por la salud de la niña, que padece parálisis cerebral. El último escollo que ha obligado a su madre, Macu Cabrera, a pedir ayuda a la sociedad canaria es la dificultad que tiene para cambiar los pañales a su hija una vez sale de casa. De hecho, en la mayoría de las ocasiones se ve obligada a hacerlo en el suelo de los baños públicos.

Macu explica que aunque la mayoría de sitios cuenta con baños adaptados para personas con discapacidad, estos no disponen de cambiadores adecuados y aquellos destinados a bebés no son aptos para niños mayores o adultos, ya que su estructura no soporta el peso.

Con bastante periodicidad esta familia se desplaza a la Península para que Ainara reciba su tratamiento médico. Este momento, que a priori es favorable, se convierte en un calvario, ya que en los aeropuertos Macu se ve obligada a cambiar los pañales a su hija, de 45 kilos de peso, en el suelo. “Normalmente, llevo una manta y un plástico, que pongo en el suelo del baño para cambiar a la niña”, explica a DIARIO DE AVISOS. Añade que, al menos en el caso de su hija, no se puede realizar de otra forma, puesto que Ainara no se puede mantener en pie por sí sola.

Esta situación, que se vive en todos los lugares con baños públicos, ya que no existen cambiadores adaptados para grandes dependientes, ha llevado a Macu a iniciar una recogida de firmas a través de la plataforma digital Change.org, para instar al Ministerio de Fomento a que adecue los aseos, al menos en los aeropuertos. Hasta el momento, la propuesta ha sido apoyada por algo más de 2.000 personas. “Queremos conseguir un buen número de firmas para elevarlo a las instituciones públicas con el fin de que tomen medidas al respecto”, asegura esta madre. Así, anima a los colectivos de personas con discapacidad y al resto de la sociedad a apoyar esta medida, porque, aseguró, “todos podemos necesitarla”.

La lucha de Macu ha sido tenida en cuenta por la senadora socialista por Tenerife Olivia Delgado, quien ha registrado una moción con el fin de llevarla a la Cámara Alta para que se inste al Gobierno de Madrid a tomar medidas en esta línea.

La propuesta del PSOE, además de los baños de los propios aeródromos, incluye también los de las estaciones de tren. Delgado indica que en España hay más de un millón de personas dependientes, de las cuales 360.000 son grandes dependientes. “La ley recoge que se debe establecer acciones para evitar cualquier forma de discriminación”, señala. Según sus estimaciones, la medida tendría un coste de unos 500.000 euros, una cifra que entiende “asumible”.