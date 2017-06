“Canarias ha de ser un solo pueblo en marcha, como reclamó Secundino Delgado”

Juan-Manuel García Ramos (La Laguna, 1949), diputado nacionalista en el Parlamento de Canarias, doctor en Filología Románica por la Universidad de La Laguna, catedrático de Filología Española de la misma universidad, ha sido vicerrector de dicho centro docente, consejero y viceconsejero del Gobierno de Canarias y el sábado, en el XI Congreso, fue reelegido presidente del Partido Nacionalista Canario (PNC), aliado electoral de Coalición Canaria (CC). Algunos -más bien muchos- dicen que el PNC es el referente moral del nacionalismo en las islas. Juan-Manuel García Ramos, que también es periodista, novelista y ensayista, ha dirigido a sus huestes con guante de seda y a esas huestes se le reconocen muy pocas deserciones. El congreso ha sido claro: el enemigo número uno del nacionalismo canario ha sido la dispersión de siglas y que las diferencias entre las distintas organizaciones políticas nacionalistas primen sobre las afinidades. Ni más ni menos.

-Sus rivales le llaman presumido.

“Puede que confundan la presunción con la estética; la estética es casi una obligación”.

-Estará contento. Lo han reelegido y, además, sin enemigos electorales.

“Represento a mucha gente y mis opiniones no sólo son mías, sino que las comparto con mucha gente. Desde 2005, con Paulino Rivero, llegamos a un acuerdo electoral con CC, por una abrumadora mayoría”.

-¿Están más cómodos con CC, no?

“Lo que interesa a un nacionalismo es la consecución de sus objetivos ideológicos y el medio para llevarlos a cabo. Entre defender nuestros objetivos políticos desde la marginalidad institucional o defenderlos desde las instituciones, como nos permitió el acuerdo CC-PNC, optamos por la segunda postura”.

-¿Hay una definición clara de lo que es nacionalismo?

“Para nosotros es la defensa de un territorio, de una sociedad y de un legado cultural, un proyecto de vida en común y una memoria compartida”.

-Usted, en el discurso de clausura del XI Congreso del PNC, habló del “verano invencible”, citando a Camus.

“Se trata de una metáfora usada por Albert Camus en su artículo Retorno a Tipasa, en 1952, y recogido en su libro El verano, que aparece en 1955. Aunque nuestro partido haya sido fundado en un invierno caribeño de 1924 por líderes obreros, emigrantes, patriotas perseguidos por el Estado español y luego indemnizados; por gentes que tuvieron que sufrir grandes adversidades, pero que supieron concebir nuestra tierra como un pueblo libre”.

-Y luego resurge, ya en fechas más próximas, un nuevo PNC.

“En 1982, en Bajamar, con Bernardo Cabrera, Juan Pedro Dávila, Antonio Pérez Voituriez, Victoriano Ríos y otros, todos ellos responsables del mejor manual de un nacionalismo canario del siglo XX”.

-Y sin mentalidad subalterna, como usted mismo ha afirmado.

“Claro, claro. ¿Cómo resolvemos nuestros problemas, con mentalidad subalterna o como cada vez más dueños de nuestro destino? Le doy ejemplos: no queremos convenios de Costas, queremos esas competencias; pretendemos gestionar nuestros aeropuertos; no podemos seguir permitiendo que las empresas que exploten nuestros recursos tributen fuera de Canarias; necesitamos un plan de empleo de acuerdo con nuestro paro estructural; y unas fuerzas de seguridad con arraigo en nuestra comunidad”.

-¿Y unos jueces canarios?

“La justicia, cuanto más cercana también será más justa. Hay gente inocente en la cárcel en este momento”.

-Los enemigos del nacionalismo dicen que no sirve, que ha fracasado.

“No, no ha fracasado. Los logros han sido históricos y también los fracasos. Canarias ha de ser un solo pueblo en marcha, como reclamó Secundino Delgado hace más de un siglo, aunque algunos nacionalistas de nuevo cuño olviden la labor de nuestros antecesores en crear conciencia nacional canaria. Fíjese que utilizo la expresión En Marcha, que ha hecho suya Macron, en Francia, dándole ese nombre a su partido”.

-Aquello es distinto; somos islas.

“Claro, me refiero sólo al concepto, a la definición. La insularidad es un hecho innegable y tiende a moldear la vida de todos nosotros y a organizar la de nuestras sociedades. La nacionalidad es una aspiración política que tenemos que construir día a día. En ese empeño llevamos CC y PNC trabajando juntos desde 2006”.

-Un poco utópico todo eso, ¿no cree?

“Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. En el proceso nacionalista canario hemos de separar lo que hay de real y de posible en la aplicación de los principios ideológicos y de los objetivos políticos, de lo que hay de especulativo y de hipotético. Nada de utopías”.

-Tarradellas dijo: “Dadme la policía, un periódico y un banco y yo construiré un país”.

“Han existido objetivos nacionalistas vitales para nuestro pueblo, como la Ley de Aguas Canarias; el acuerdo del Parlamento Europeo de 2009 sobre control poblacional e inmigratorio, tras el informe de la europarlamentaria francesa Margie Sudre; debemos potenciar una RTVC capaz de divulgar nuestra singularidad como pueblo; aplicar bien el REA y el AIEM, que eviten importaciones desleales y protejan lo nuestro; defender a nuestras empresas y no tener miedo de que los empleos canarios sean para los canarios. Y aprovecharnos de nuestra posición relativamente ventajosa como región alejada de Europa, pero europea”.

-Pero es que nos vemos sin gente preparada, Juan-Manuel. Nos pueden los de fuera.

“Por eso he reseñado en el XI Congreso la necesidad de disciplinar nuestra planificación académica superior y nuestra investigación y adaptarlas a lo previsto en los campus de excelencia internacional de las dos universidades canarias. Si nos ponemos en ello, a formación no hay quien nos gane. Y no me olvido de un banco, tras la desaparición de las cajas, ni de la potenciación de la cultura e incluir “lo canario” en los planes educativos actuales. Ni tampoco obvio una Hacienda canaria, similar al concierto vasco o al convenio navarro. ¿Por qué ellos sí y nosotros no?”.

-Por cierto, ¿cuál es su bandera?

“La tricolor de las siete estrellas verdes, sin miedo y con total convencimiento”.

-Usted lo que quiere es un Estado, si no me equivoco. Y, de momento, sólo tenemos la bandera y el Arrorró.

“Por pura supervivencia política, económica, social y cultural, y no por rivalizar con el Estado español caprichosamente, hemos de seguir insistiendo en alcanzar competencias en fiscalidad y hacienda, regulación laboral, justicia, relaciones exteriores, orden público y servicios de inteligencia, planes educativos propios, dignificación de nuestra sanidad y otras responsabilidades de servicio público”.

-Pero España nos las ha dado, al menos en parte, y no hemos estado a la altura en muchas ocasiones. ¿O no lo cree así?

“Han existido fallos, pero esas competencias, en realidad, no han sido plenas. Desde Canarias serían mejor gestionadas, aunque hay que afinar mucho en la conformación de un Gobierno autónomo competente para estar a la altura de las circunstancias que exige una mentalidad estatal”.

-¿Pretende, acaso, aunque sea a la larga, una ruptura, un procés a la catalana?

“De ninguna manera, nada más lejos de nuestro ánimo. Nosotros tenemos un contrato con España y con Europa, con nuestras singularidades, pero queremos un modelo de cogestión, un modelo de verdad. Sería estúpido, hoy por hoy, un alejamiento. Estúpido e inviable”.

-Y un caramelo para los populismos.

“Sí, en la España de nuestros días los nacionalismos subestatales tienen que presentar un frente amplio y cohesionado para no ser eliminados de las instituciones por los tradicionales partidos mayoritarios estatales y por el auge del populismo”.

-¿Es el nacionalismo una cuestión de ser o no ser?

“Efectivamente, lo es. Y de puro sentido común. No es una simple ideología más. En 2003, en el PNC estábamos en un punto muerto, sin saber qué hacer. La invitación de CC nos abrió la puerta a una nueva era. La historia no permite vueltas atrás y cualquier comunidad histórica del Estado que se precie está gobernada por una fuerza nacionalista. Por eso no debemos fragmentar más el espacio”.

-¿Se ha llegado a aburrir de la política?

“Uno es humano y tiene momentos de bajonas. Pero enseguida apelo a mi responsabilidad y esta apelación siempre obtiene una sentencia favorable, al menos hasta el momento”.

-Tenemos un paro escandaloso. ¿Hay receta?

“Sí, existe un gran segmento de nuestra población que está al margen de las autocomplacencias estatales de disminución del paro. Hay gente que pasa hambre en nuestra tierra. Galeano dijo que “el capitalismo socializa las pérdidas y privatiza las ganancias”. Es verdad lo del capital-distribución usado por Fernando López D’Alesandro al hablar de Brasil. La solución de una renta básica para el segmento de la población sin posibilidad de colocarse en el mercado laboral no hay que desatenderla”.

-El XI Congreso de su partido le ha dado un amplio respaldo. ¿Está contento?

“Sí, mucho, porque uno trabaja con mayor margen de maniobra cuando se siente unánimemente respaldado. Asumiré mi responsabilidad, como no podía ser menos”.

-Incluso abandonando el dandismo.

“Eso es una estupidez. El dandismo se quedó en los tiempos del art-decó; las poses ya no valen. Vale mucho más la sinceridad y la gestión que el traje. Así que no me acuse de dandi porque no lo soy”.

-¿Gobernaría con el PP?

“Yo, en principio, sí, pero no sé lo que haremos. Hay que hablar mucho y aclarar mucho las cosas. No por miedo a contagio alguno, que en el PP hay de todo, sino por cuestiones de programas, de concesiones y de generosidad del partido estatal. Al fin y al cabo, los nacionalistas le hemos salvado los muebles a Rajoy”.

He llegado en un taxi al Bulevar de Santa Cruz y me encuentro sin dinero para el trayecto de vuelta porque me dejé la cartera en casa. Me lo presta Cristina, militante del PNC. Y Juan-Manuel me paga el gin tonic Puerta de Indias, con una fresa dentro. Las fotos las hacemos en el parque dedicado a Secundino Delgado. Asisten a la entrevista Alejandro García Ramos, hijo de Juan-Manuel (tiene otra guapísima, Irma, y una encantadora mujer, Mercedes); y Aurelio González, responsable de Cultura, a pesar de Mariate. Me voy a casa con el deber cumplido y con el taxi de baracalofi.