En Candelaria, todo está por llegar

Para ser honestos, no es exclusivo de Candelaria, ni mucho menos. Los dos primeros años del presente mandato, pese a los brotes verdes de la economía, poco o nada han diferido en las Administraciones locales de Tenerife de lo hecho en los años de crisis. La parálisis de proyectos ha seguido siendo una constante, básicamente por los recortes del Estado y por la imposición de no poder utilizar los remanentes o superávits para otros objetivos que no fueran disminuir deuda financiera, según la Ley de Racionalización y Sostenibilidad impuesta por el PP que, a tenor de lo visto y de la inminente recuperación económica, tiene los días contados.

Desde el Ayuntamiento de Candelaria se reconoce el retraso, pero también se afirma que proyectos como el del Centro del Alzhéimer, la plaza de la Patrona de Canarias o la playa de Punta Larga dependen directamente de otras administraciones, como son el Gobierno de Canarias, el Cabildo o el Estado. De todos ellos, el que más avanzado está es el de la plaza de la Patrona de Canarias, que cuenta con proyecto y está pendiente de la aprobación del modificado para que empiece el proceso de licitación de la ejecución de las obras. Por su parte, la Consejería de Sanidad ha mostrado interés por invertir en la construcción de un centro en la parcela en la que se empezó a ejecutar el Centro de Alzhéimer. No obstante, en octubre de 2014 comenzó a funcionar el Centro de Recuperación Integral Virgen de Fátima, en colaboración con el IASS, en el antiguo colegio de Araya, donde se atienden a personas con alzhéimer y otras demencias.

Sin embargo, la playa de Punta Larga no cuenta con la partida presupuestaria de 19 millones de euros que en su día prometió Costas cuando comenzó la obra dejada a medias. Las ratios económicas de Candelaria y el incremento de varios centenares de millones de euros que llegarán en breve a Canarias en los presupuestos del Estado bien pudieran tener efecto en alguno de esos proyectos supramunicipales, como la depuradora comarcal, a punto de ser licitada por el Consejo Insular de Aguas tras 20 años de abandono del Gobierno canario.

< > Central Térmica de Las Caletillas. | F. P.

En Candelaria, los grandes proyectos que tienen su germen en los mandatos de José Gumersindo García no acaban de despegar, ya sea por responsabilidad municipal o, en la mayoría de los casos, por otras administraciones.

Los socialistas, que han gobernado con Coalición Canaria hasta hace un mes, tienen aún pendiente comenzar las obras de la piscina cubierta, proyecto estrella de la alcaldesa Mari Brito. Tampoco arrancan otros más longevos como el auditorio, la plaza de la Patrona o el Centro de Salud. Las dificultades derivadas de la crisis y los recortes han tenido algo que ver.

Han sido dos años de mandato en los que Candelaria ha vuelto a crecer, como al principio de siglo, con una media de casi 1.000 habitantes por año, en donde el sector comercial ha aliviado el número de desempleados, donde la cultura juega un papel importante y donde los planes de formación y empleohan contado con subvenciones.

Además, el presupuesto municipal sigue en proceso de redacción definitiva, pese a que el concejal de Hacienda, Airam Pérez Chinea, admite que sobre el inicial se podría incrementar un millón de euros, hasta alcanzar los 23 millones, para ampliar las políticas sociales que exige Sí se puede, el único partido de la oposición con el que se ha sentado a hablar de las cuentas y del muevo concurso de basura y limpieza, vigente desde 2001.