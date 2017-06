CC acepta a regañadientes negociar con el PP, pero “sin plazos ni límites”

Ni que sí ni que no. Ni contigo ni sin ti. De esta manera -tan ambigua como intencionada- resolvió ayer la ejecutiva de CC el debate sobre la llamada del PP a las puertas del Gobierno de Canarias. En una fase inicial, solo se han abierto ventanas. Un día después de que Asier Antona telefoneara al secretario general de Coalición, José Miguel Barragán y el jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando Clavijo, han sido “facultados” para explorar “todas” las vías de colaboración. Sin embargo, la petición de compartir responsabilidades de gestión no encuentra hueco en la agenda de las prioridades de los nacionalistas. “Hablemos y después veremos si hay materia para formalizar una comisión negociadora”, expuso la secretaria de Organización, Guadalupe González Taño, al término de la primera reunión de la ejecutiva surgida del sexto congreso de CC. En un lenguaje que enseñan en las escuelas de la diplomacia política, Taño agradeció el ofrecimiento del PP, pero enmarcó el diálogo en “un proceso que ya está en marcha” y cuyos efectos son notorios en la actividad parlamentaria. La Ley del Suelo es un ejemplo de ello. “Coalición Canaria ha estado, está y estará abierta a cualquier acuerdo” que garantice la estabilidad, resaltó. González Taño recordó que, a pesar de la ruptura del pacto regional, en diciembre del año pasado, el PSOE es socio de CC en algunas administraciones públicas, sin menoscabo del entendimiento con el PP en las Cortes y en el Parlamento canario.

A fin de disipar cualquier duda o interpretaciones maliciosas, Coalición Canaria puntualizó que no se trata de “una nueva etapa”, sino de “continuar con una línea de conversaciones”. De cualquier manera, Guadalupe González Taño precisó que “ir antes a los medios de comunicación” no es el método de trabajo que prefiere practicar CC. A su juicio, especular sobre esta o aquella consejería “no ayuda al funcionamiento” del Gabinete. “No decimos cuál va a ser el resultado final”, insistió. “Estamos a favor de la estabilidad y de la gobernabilidad de Canarias. Hemos avanzado mucho en las negociaciones con el Partido Popular a nivel estatal y, aunque se ha cerrado un acuerdo histórico, quedan cosas pendientes, como el Estatuto de Autonomía, y hay asuntos en ese ámbito de los que informaremos en su momento. La invitación del PP nos parece positiva y la vamos a estudiar, de la misma manera que hemos analizado siempre diferentes temas de interés general”.

En el PP no esconden sus intenciones. El jueves, en Los desayunos de TVE, el coordinador general y vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maíllo, reconoció que este partido “está trabajando en la posibilidad” de incorporarse al Gobierno de Clavijo. “Todavía no está tomada la decisión”, puntualizó. Ese día, el Comité Ejecutivo del PP de Canarias se decantó por el inicio de una negociación con CC para acometer desde dentro “reformas orientadas a mejorar la calidad de los servicios públicos y dinamizar la economía”. A tal fin, Asier Antona dispone de “libres competencias” para impulsar la creación de mesas bilaterales. La secretaria general, Australia Navarro, avisó de que “no se puede dilatar mucho más de este mes” y de que no será a precio de saldo. El viernes, con ocasión del decimotercer congreso insular del PP en La Palma, el presidente regional señaló el documento de las siete reformas como el eje “sobre el que tiene que girar la negociación”. A los dos escenarios que le dibujó Barragán (estar en el Ejecutivo o fuera con apoyos concretos), Antona esbozó un tercero: “Estar en la oposición y buscar una alternativa al Gobierno débil y frágil de Coalición Canaria en solitario”.

En relación a la moción de censura de Podemos contra Mariano Rajoy, CC votará no para evitar ser partícipe de una “dinámica de enfrentamiento innecesario” y contribuir a la “crispación” permanente.