CC-PP da 24 horas al concejal de Urbanismo para que dimita

El edificio de aparcamientos a medio construir en la cabecera de playa de Las Teresitas, el conocido como mamoetro, sigue dando quebraderos de cabeza al Ayuntamiento de Santa Cruz más allá de su derribo por sentencia firme. Hoy, la Junta de Gobierno Local aprobó la adjudicación de la demolición del mamotreto a Joca Ingenerios por 423.000 euros, una decisión que contó con el voto en contra, el único, del concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, quien, incluso llegó a pedir a sus compañeros que no secundaran lo que, a su juicio es una ilegalidad, aunque no existan informes que lo sustenten. Esta decisión ha llevado al grupo de gobierno (CC-PP), que preside el nacionalista José Manuel Bermúdez, a dar un ultimatum al concejal para que presente su dimisión en las próximas 24 horas. De no ser así, procederá a su cese. El alcalde cuenta con el beneplácito de su socio de gobierno, el Partido Popular.

Este enfrentamiento en torno al mamotreto se viene produciendo desde que Garcinuño accediera al cargo desde hace dos años. En este tiempo ha expresado públicamente en más de una ocasión que haría todo lo que estuviera en su mano para evitar el derribo de un bien que, considera, es del Ayuntamiento, al que acusa de no haber defendido correctamente su patrimonio. Frente a esta postura la del alcalde, José Manuel Bermúdez, quien ha expresa a su vez que su deber es cumplir con la sentencia firme de derribo.

