“Si CC y PP nos piden que entremos en el Gobierno canario, lo estudiaremos”

Casimiro Curbelo, el líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) se sabe necesario en el Parlamento autonómico para formar mayorías absolutas. Su papel es clave en caso de mociones de censura contra Fernando Clavijo -ya improbables- pero también para que cuaje el reciente ofrecimiento del PP a CC de entrar en el Gobierno canario. Los tres diputados de ASG son los que dan, en ese caso, la seguridad de aprobar los acuerdos parlamentarios. Curbelo no ve aún claro, sin embargo, que el PP entre a gobernar, y enfatiza que, en tal caso, ASG es un partido de izquierdas “y eso se tendrá que notar” si hay una negociación a tres bandas para un programa de un posible Gobierno autonómico en el que estén los populares. Si le proponen que ASG tenga algún consejero, afirma que lo estudiaría; su intención es la de“dar estabilidad” a cambio de políticas sociales, y que de ellas se beneficien las islas menores, de las que se presenta como adalid en el Parlamento.

-El PP ha anunciado que quiere negociar con CC, pero las conversaciones no arrancan. ¿Qué le parece esta situación?”

“Hay factores generales que están condicionando todo esto: la aprobación de los presupuestos generales del Estado, la elección de Pedro Sánchez en la secretaría general de PSOE y su anuncio de que la primera acción será combatir para sacar a Rajoy de la Moncloa… Todo influye en la política nacional y en la canaria. Las mayorías están muy ajustadas. Pero está habiendo cambios. Antes al PP canario no lo autorizaban desde Madrid a entrar en el Gobierno canario canario”.

-¿Le parece normal lo que está ocurriendo: el PP se ofrece a CC en la prensa, CC le dice que no tiene prisa, que pida una reunión y que le va bien en minoría…?

“Es sintomático, sí. El PP anunció que quería formar parte del cogobierno, se ha otorgado un mes para negociar y una semana para decidir, en un comité ejecutivo, si entra o no en el Gobierno. Y además pone como condición a CC siete reformas en distintas materias para enderezar el rumbo de la legislatura, dicen. El ofrecimiento de Asier Antona a Fernando Clavijo me parece también un pequeño gesto de cierto farol, pues lo justifica diciendo que quiere cogobernar porque ahora hay más recursos del Estado y que con el PP se gestionarán mejor. Eso, insisto, es un pequeño farolillo, pues la clave está en esas reformas. Y ya salió el presidente Clavijo diciendo que no cederá en la reforma del IGIC. A todas estas es curioso y novedoso que si quieren entrar en el cogobierno no negocien ya”.

-¿Y usted cree que CC va a aceptar esas condiciones?

“Clavijo ha dicho que la reforma fiscal a él no le parece que haya que hacerla aunque ha mejorado la recaudación y los recursos del Estado. Lo que sí quiero advertir es que la reforma fiscal tratará sobre recursos del REF, que no solo son del Gobierno canario, al que corresponde el 42% de la recaudación, sino que el resto es de los cabildos y los ayuntamientos. Esa reforma tiene que ser, por tanto, desde el acuerdo y el consenso”.

-En resumen, ¿cree usted que el PP entrará en el Gobierno?

“Pues no se sabe. Sí y no. Lo del PP parece más un mensaje para dentro de sí mismo. Todo depende de que entablen negociaciones y que esas siete reformas sean aceptadas. Y luego negociadas con ASG si quieren que los números sumen mayoría absoluta en el Parlamento”.

-¿Ustedes entrarían en el Gobierno canario, poniéndose al frente de alguna consejería?

“En ASG hemos acordado que no queremos formar parte del Gobierno hasta aquí, pero si avanzaran negociaciones, lo estudiaremos. No obstante, vamos a contribuir a la estabilidad desde fuera o desde dentro para atender los grandes asuntos de os canarios. Vamos a trabajar con una línea programática que vaya dirigida a atender los grandes asuntos de Canarias, los tema que de forma nítida son de La Gomera, y, de forma especial, a defender los intereses de las islas no capitalinas”.

-Pero se da por hecho que usted está en ese bloque con PP y ASG, según se ha visto en el Parlamento canario…

“Pero ahora las relaciones son de entendimiento y apoyos parlamentarios para un Gobierno en minoría, que es monocolor. No está el PP. Buscaremos estabilidad pero estudiaremos esta nueva situación en base a la propuesta que haga el PP en su comité de dirección. Asier dijo que esta propuesta la hará llegar a todos los grupos de la Cámara”.

– En caso de una negociación de CC y PP con ustedes, ¿qué aportará ASG a esa nueva mayoría de gobierno en Canarias?

“Tenemos las ideas ideas. Somos la izquierda progresista en ese bloque y eso se notará si hay un entendimiento con CC y PP. Naturalmente tendré que llevar a mi partido una propuesta programática de este acuerdo. La ASG tiene mucho que decir sobre la reforma del sistema electoral, la Ley del Suelo, la futura de asuntos sociales…”

-Ciudadanos le ha reprochado a Clavijo que al Cabildo de La Gomera le destina el 7,8% en el presupuesto regional de este año y a los demás cabildos poco más del 1%… ¿Qué tiene que decir al respecto?

“Le reto a Melisa Rodríguez que demuestre que eso es así. Es un mensaje falso al que nos tiene acostumbrados, porque es falso comparar 45.000 votos que tuvo Cs con los 5.000 de ASG. En La Gomera no obtuvo votos CS, porque no saben hacer política en las islas pequeñas y no les interesa, no les renta mucho, tienen que trabajar demasiado. En Gran Canaria y Tenerife sí, donde hay muchos electores. He sido moderado desde el punto de vista político siendo de una isla menor, como con el Fdcan”.

– Ese fondo fue criticado por beneficiar de un modo bastante desproporcionado a las islas menos pobladas, según los detractores de este reparto…

“Es verdad que yo intenté reforzar su distribución mediante la fórmula de la triple paridad electoral. Pero es que los recursos del REF el 87,5% se reparte en función de la demografía; el 10,5% con el criterio de solidaridad y 2% por superficie. ¿Cómo puede parecer mal que defendiera yo ese peso específico de las islas no capitalinas?”

– Usted oye decir a más de un partido que con medidas como esa y con inversiones en La Gomera CC, por usar un verbo políticamente correcto, ha atado su voto en el Parlamento para que no participe en mociones de censura contra Clavijo…

“Pero eso no es verdad. No se ha ha planteado en esta legislatura una propuesta de candidatura a presidencia del Gobierno con un programa de opciones parlamentarias de izquierda, como plantearnos lo que usted dice. ¿Quién promueve esa moción de censura? ¿Podemos? Yo soy pragmático, no hay otra realidad posible para gobernar Canarias porque ni toda la izquierda unida en el Parlamento sumamos 31 diputados. Si les parece mal que CC gobierne en minoría que presenten esa censura… Pero seamos sinceros: no hay candidato ni capacidad de unir a los hipotéticos diputados necesarios. Creo que el PSOE se dio cuenta de esa realidad , la suma no les da”.

-NC ha incluido la reforma electoral en su acuerdo con Rajoy para apoyar los presupuestos del Estado. ¿Usted usará sus bazas también en esta negociación con el sistema electoral?

“Los partidos nacionales hacen un discurso en el Parlamento sobre esto y en las islas menores dicen otra cosa. Y mucho más los que tienen congresos próximamente. Tengo que recordar que el único acuerdo que hay en este momento es que se bajen los topes electores, pero sin definirse hasta donde, y que la propuesta de la comisión de estudio parlamentaria esté para aplicar en 2019. Pero aparte de eso, no hay aproximación entre los grupos parlamentarios. Aunque vamos a intentar un acuerdo. Se pone de manifiesto que hay algunos que quieren correr rápidamente porque saben que pueden tener mejor resultado en 2019 si se modifica el actual sistema”.

-Si de usted dependiera, ¿qué cambiaría, entonces?

“Bajar las barreras de acceso al Parlamento, para que haya más pluralidad. Esa puede ser la propuesta para empezar. No es fácil un acuerdo, pero depende de todos los grupos el que se logre”.

-Usted dice que aplica en La Gomera políticas progresistas, pero sus detractores siguen afirmando que con determinadas ayudas así se garantiza usted los votos de los gomeros…

“Claro, hay quienes ha entendido mal, de forma interesada, nuestras políticas, para desacreditarme. Llevamos 13 años ayudando a todos los niños en la escuela con libros de texto.¿ Eso lo ha hecho algún otro partido político? Somos un partido de izquierdas, del socialismo real. O por ejemplo la póliza de decesos a nivel mundial para cualquier gomero en cualquier sitio del mundo, o en las políticas de empleo que desarrollamos…”

-Usted va a ser clave también para aprobar la polémica Ley del Suelo y de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, como se la llamará. ¿CC-PNC, PP y ASG ya han cedido todo lo que podían y se quedará el proyecto de ley tal cual ha salido de la ponencia parlamentaria?

“Hemos cedido en todo lo posible. Ojalá se aprobará con más de 33 diputados, y se incorporaran los 15 del PSOE. Pero no puede ser una ley que eternice cualquier respuesta a los ciudadanos, eso no sirve, tiene que simplificar, definir las competencias de cada Administración Pública… Hay incluso un partido que propone que las islas menores sean un parque temático donde no podamos mejorar las condiciones de vida sino que sean para que ellos vengan de excursión”.

-Los críticos con esta futura ley sostienen que sin Cotmac, o casi, y con los procedimientos extraordinarios que prevé, es caldo de cultivo para la especulación urbanística….

“Nosotros en La Gomera mantenemos la biodiversidad y los valores paisajísticos y naturales, de generación y generación. ¿Los gomeros van a tirar por la borda todo eso ahora? No, y no porque lo no permitirá esa la ley, es que no lo permitimos ni lo permitiremos nosotros. Tienen que haber unas condiciones de vida razonables y un equilibrio en el crecimiento. Con la Ley de Suelo, sinceramente, yo no veo que todo se vaya a liberalizar para construir, como dicen algunos”.

– ¿Qué le parece el acuerdo entre NC y PP en las Cortes para elevar la bonificación del billete aéreo y marítimo al 75%?

“Esa medida es buena, y debió llegar antes. A un canario no le debe costar más viajar entre las islas que a un gaditano entre las provincias andaluzas. Aunque hay que hacer aún más cosas todavía para compensar los sobrecostes de la ultraperificidad y la doble insularidad. Lo que sí creo es que hay que poner un techo, un límite a los precios, porque si pese a esa mayor bonificación las empresas navieras o aéreas tienen la posibilidad de subirlos…”

– ¿Cuál es su balance de la gestión de Clavijo en esta primera mitad de la legislatura?

“Se han hecho muchísimas cosas y hago una valoración positiva, independientemente e que no es suficiente y de que lo mas importante es fortalecer los servicios públicos, mitigar el desempleo y los bajos salarios en Canarias. Con Clavijo se ha avanzado en diálogo entre los gobiernos canario y estatal, hay 190 millones del IGTE -para el Fdcan-, se desvinculó el REF de la financiación autonómica (este año son 220 millones) y ha salido adelante la negociación del REF económico. Pero tenemos que repartir mejor la riqueza, tener mejores salarios, diversificar la economía apostando por la calidad turística- mejor 12 millones de turistas que gasten más, que 15- , no abandonar el sector primario y avanzar en la industria”.