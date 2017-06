CC reitera que prefiere pactar con el PP fuera del Gobierno, pero negociaría su entrada

Coalición Canaria (CC) optó ayer por no pronunciarse sobre el ofrecimiento hecho por Asier Antona para negociar la incorporación del PP al Gobierno canario. Fuentes de la dirección regional de CC adelantaron, no obstante, que la postura del partido nacionalista se mantiene, de momento, en los términos expresados por su secretario general, José Miguel Barragán, hace dos semanas en una entrevista a este diario. Es decir, lo que prefiere CC es un acuerdo hasta 2019 con el PP, sin cogobernar, aunque no se cierra a esta opción.

“Nos interesa un pacto de estabilidad como el que mantenemos con Rajoy en Madrid. Pero si el PP decidiera entrar, estamos dispuestos a negociar. Lo que sí veo es que los tiempos políticos también se van agotando y creemos que una decisión en uno u otro sentido se tiene que hacer antes de que entremos en las vacaciones políticas de agosto”, manifestó Barragán en una entrevista publicada por DIARIO DE AVISOS el pasado 22 de mayo.

Ya por entonces el máximo dirigente de CC tenía claro que el PP estaba “manejando” ese mismo horizonte temporal. “Ahora el Gobierno del Estado aprueba el techo de gasto y aprobamos nosotros las instrucciones para la elaboración de los presupuestos canarios; y lo lógico es que si quisieran entrar en el Gobierno estuvieran ya en esos primeros pasos para elaborar la cuentas de la Comunidad Autónoma”.

En la entrevista, Barragán adelantaba lo que ayer anunció Antona en Servimedia y ratificó a este diario: “La información que tenemos es que en el PP necesitan un tiempo, para darnos una respuesta antes de acabar el mes de julio”, afirmaba el también consejero de Presidencia y Justicia. Para el secretario general de CC, “hay una parte importante del PP canario que quiere participar en el Gobierno autonómico, pero también hay otro que se mueve en el sentido de la estabilidad desde la oposición ,y así no contaminarse”. Tenía claro además hace dos semanas Barragán que ya no presagiaba una moción de censura contra Fernando Clavijo (reconoció que PP y PSOE la exploraron el pasado otoño, tal como informó este periódico). Y esa sensación de que CC no será expulsada del poder esta legislatura la basó el dirigente nacionalista en que “primero, no estamos haciendo barbaridades en el Gobierno; segundo, hemos perdido muy pocas votaciones en el Parlamento canario, pues hemos sabido negociar; y tercero, hay un compromiso de PP y ASG de apostar por la estabilidad”.