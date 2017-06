CC suspende la negociación con el PP en ‘venganza’ por su actitud en la RTVC

Vicente Pérez / Tinerfe Fumero

Las negociaciones entre CC y PP para la entrada de los populares en el Gobierno canario han sufrido un revés de consecuencias aún imprevisibles. Puede ser un tropiezo, o puede ser algo más. Cuando se hablaba incluso de que hoy podía cerrarse el acuerdo, la realidad es que ayer CC anunció que se suspendía la reunión. La razón esgrimida son las diferencias sobre la reforma fiscal que pide el PP, o sea, la bajada del IGIC, pero la razón real está en el reparto de consejerías, donde CC se resiste. A su vez, se interpreta como una venganza por la actitud popular ayer en el bloqueo del consejo rector de RTVC.

Lo corroboró anoche el propio presidente regional del PP, Asier Antona, en declaraciones a este periódico: “CC está en un callejón sin salida, creyó que negociaba con un PP desesperado y ansioso por entrar en el Gobierno y se ha encontrado con un partido que le ha puesto condiciones temporales, es decir, la negociación no se puede alargar; y de cuotas de poder, o sea, determinadas áreas y condiciones programáticas, entre ellas la rebaja fiscal”. “Si creyeron que iba a ser fácil la negociación, y que podían presionar con llamadas a Madrid, estaban

equivocados”, enfatizó.

Según el líder popular, hay dificultades para avanzar en la negociación sobre las áreas que tocarían al PP, “porque CC tiene un lío monumental a bordo, pues por lo visto se han dado cuenta de que si le quitan Turismo a Lanzarote, esta isla se les levanta, y si le quitan Política Territorial a una consejera de La Palma, pues lo mismo; es un problema de ellos, que lo resuelvan ellos”. “Lo de ayer ha sido una suspensión unilateral, cuando ellos se aclaren, que nos vuelvan a llamar”, advirtió.

Ayer, CC suspendió la negociación, en tanto el Consejo Rector de la Radio Televisión Canaria (RTVC) evidenciaba también su bloqueo. Y ahí Antona indicó que el consejero propuesto por el PP “actuó en coherencia, y los asuntos quedaron finalmente sin ser aprobados, y si se volvieran a reunir, ocurriría lo mismo”.

En Madrid también hubo divergencias entre CC y PP. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ayer la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, se abstuvo en el reparto de déficit propuesto por el Ministerio de Hacienda para 2018-2020 .

La gota que colmó el vaso en la negociación del pacto de gobierno fue la Consejería de Economía, que CC estaría dispuesta a ceder, pero quedándose con uno de los departamentos adscritos a este área: Asuntos Económicos con la Unión Europea, que ostenta el viceconsejero Ildefonso Socorro Quevedo .

Pero el PP tiene en la negociación con CC a un peso pesado de asuntos europeos: el eurodiputado Gabriel Mato, que sabe de la importancia de ese departamento porque conoce como la palma de su mano los temas que tienen que ver con Bruselas. De ahí que Mato tenga claro que carece de sentido dicha consejería económica desmembrada de una pieza fundamental. Y el PP se ha mostrado firme sobre este asunto. El resultado es este parón negociador.

El presidente regional del PP ambiciona también el área de Hacienda, pero para CC es innegociable, porque la titular de esa Consejería es Rosa Dávila, que es dirigente de CC y de máxima confianza de Fernando Clavijo. Nada que rascar ahí, por tanto, para el PP. Pero el área de Economía sí es negociable para CC, aunque eso suponga quitársela a Pedro Ortega, que es un fichaje grancanario de Clavijo, desde el mundo empresarial, en esta legislatura, pero como independiente. La patronal de Gran Canaria lo apoya, algo que no ha gustado a Antona.

CC deja colgado al PP con el argumento de la reforma fiscal

Domingo Negrín Moreno

Este viernes se celebra el tercer Día del Asteroide. Quizá sea esta la razón de peso por la que se ha suspendido la reunión prevista para hoy de la comisión de CC-PNC y el PP que negocia un acuerdo de estabilidad con opción de remodelar el Gobierno de Canarias. El peligro de impacto sobre la política regional es real, de modo que las delegaciones se han emplazado para la próxima semana. La decisión surgió de CC, que emitió un comunicado en el que justifica el cambio en la agenda bilateral en que “no hay avances” en torno a la reforma fiscal que plantea el partido de la oposición. Fuentes del PP confirmaron al DIARIO la existencia de esas discrepancias sobre la rebaja inmediata del IGIC, pero temen que se trate de una mera excusa para dejar el proceso en el aire.

La reducción de ingresos que lleva aparejada la medida estrella del PP, “en unos momentos en los que no está definido el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas”, preocupa a CC. A su entender, la circunstancia de que “la salida de la crisis es lenta y con incertidumbres, el déficit de financiación de Canarias y la necesidad de abordar asuntos pendientes en materia de financiación de los servicios sociales, educación y sanidad convierten la propuesta en “un asunto complejo en el que todavía no hemos alcanzado una posición común”. La consejera de Hacienda, Rosa Dávila, no da su brazo a torcer.

El miércoles, el presidente del PP en las Islas, Asier Antona, se reafirmó en que uno de los “ejes fundamentales para enderezar la legislatura” lo constituye la cuestión fiscal, con “una reforma muy ambiciosa, global, que incluya la rebaja del tipo general del IGIC, del tramo autonómico del IRPF y de otros tributos”. Los populares recuerdan a menudo que, en 2012, el Ejecutivo de Paulino Rivero aumentó el IGIC el 40%, al pasar del 5 al 7% el tipo general, “y se hizo de manera transitoria”. Desde esa perspectiva, el PP considera que, gracias a un crecimiento económico sostenido, se puede aliviar los bolsillos de los ciudadanos. “Teniendo más dinero disponible se impulsa el consumo, pero también el ahorro y la inversión, que es la clave para impulsar la economía”.

Después de que, el pasado viernes, se vislumbraran progresos en aspectos programáticos “importantes”, los interlocutores esperaban cerrar ahora ese capítulo con la idea de abordar posteriormente la eventual incorporación del PP al Consejo de Gobierno. Desde un principio, puertas afuera al menos, el reparto de consejerías quedó relegado. Sin embargo, las cartas han estado distribuidas y marcadas con las preferencias y los vetos. Las cuotas territoriales no son una nimiedad para CC. Como diría Casimiro Curbelo, “el pescado no está vendido”. Y el PP se resiste a tragar el anzuelo.