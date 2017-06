‘Censura’, una colección en Mencey Fashion Room

La diseñadora Bea de la Rosa ultima los detalles de su última colección, Censura, para exponerla y ponerla a la venta en la sexta edición de la Mencey Fashion Room, que arranca mañana y se mantiene hasta el domingo, entre las 11.00 y las 20.00 horas, en el Iberostar Grand Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife. Las piezas de la tinerfeña se mostrarán en la primera planta, compartiendo espacio con los diseños de la tienda masculina Hutton Store. “Con esta colección pretendemos hacer una reflexión sobre cómo reaccionamos a lo que está prohibido, sobre el interés que nos despierta lo censurado”, apunta la artista a DIARIO DE AVISOS. En este sentido, declara, “las redes sociales fueron fuente de inspiración por todo lo que ocultan, lo que censuran”.

La colección se presentó por primera vez en la pasarela de Tenerife Moda. Se trata de varios conjuntos para todas las temporadas y ocasiones, desde bañadores hasta trajes y chaquetas de vestir. Todas, con un elemento en común: los ojos en sus estampados. “Elegí este símbolo y lo plasmé en todas las piezas porque viene a representar, precisamente, esos ojos que quieren ver, que en muchas ocasiones aparecen escondidos entre los estampados”, enfatiza De la Rosa.

Vestir se convierte en un arte en su estudio de diseño gráfico. “Empecé en el mundo de la moda cuando me propusieron pasar mis diseños a la tela. En ese momento descubro la enorme libertad que me permite esta forma de hacer arte”, relata. Primero fue por hobby, ahora habla de la moda como su profesión. Su primera colección la diseñó y presentó el año pasado en el concurso de jóvenes diseñadores. Un premio que hizo suyo gracias a su estilo particular, contemporáneo e irreverente. “La ropa que diseño no es para todo el mundo, tienes que ser una persona atrevida, salirte de lo normal”, sentencia Bea de la Rosa. Sus dibujos y representaciones aportan un aire nuevo al sector en la Isla.

A De la Rosa le gusta irse sorprendiendo en el camino. “En estos años dedicados a la moda me ha sorprendido, y mucho, la cantidad de diseñadores con inquietudes que quieren desarrollar su marca en las Islas, pero hace falta más recursos para ellos”, denuncia. Una manera de conseguirlo es a través de concursos y desfiles. “Para mí han sido un trampolín, me han ayudado y motivado a seguir adelante con este proyecto”. Sus diseños se pueden adquirir en algunas ferias, como la que tendrá lugar este fin de semana en el Iberostar Grand Hotel Mencey, en la tienda de TEA y en Hutton Store en Santa Cruz de Tenerife. De la Rosa trabaja en la actualidad en la creación de su tienda online.