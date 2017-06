Clavijo se muestra sin prisa por el PP

Coalición Canaria (CC) sigue mostrando una llamativa tranquilidad con respecto al ofrecimiento del Partido Popular (PP) de entrar en el Gobierno regional. Después de que el miércoles por la tarde el líder regional de los populares así lo anunciara, se nota que ambos partidos están a verlas venir. No hay contactos formales aún y se percibe un calmoso tacticismo. El PP se fija un plazo de un mes para cerrar un acuerdo.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, reconoció ayer que de momento van “escapando bien” con un Ejecutivo en minoría que ya dura casi seis meses, y resaltó como éxitos el REF económico o la próxima aprobación de la Ley del Suelo. En un desayuno informativo con empresarios y representantes políticos en el que hizo un balance del ecuador de la Legislatura, destacó que el Gobierno “está centrado en gobernar y no hay dificultades”, admitiendo que “quien peor lo pasa es el grupo parlamentario”, que gracias a la “habilidad” del portavoz, José Miguel Ruano, logra cerrar acuerdos positivos con distintas fuerzas políticas.

Sobre la posible entrada del PP en el Gobierno, señaló que esa pregunta “la tiene que despejar el PP”, dado que su equipo está “abierto” a todas las fórmulas posibles para garantizar la gobernabilidad de las Islas y con cualquier partido. Eso pasa, en su opinión, por cerrar un “programa estable de gobierno” y cogobernar o cerrar apoyos parlamentarios, que es lo que se está haciendo ahora desde la salida del PSOE del Ejecutivo.

“Estamos dispuestos a cerrar un programa hasta final de legislatura”, señaló, al tiempo que reconoció que “no ha habido ningún contacto ni ninguna llamada” con dirigentes del PP. Desde las filas populares, y aunque CC le ha pedido públicamente que haga su ofrecimiento pidiendo una reunión y no solo por la prensa, tampoco dan impresión de entregarse en los brazos de Coalición. Así, el presidente del PP, Asier Antona, precisó ayer, en declaraciones a Efe, que la posible entrada de su partido en el Gobierno la decidirá la próxima semana el Comité Ejecutivo.

Antona insistió en la necesidad de que el PP participe en la elaboración de los presupuestos regionales de 2018, una “obviedad” que, según argumentó, se explica en el incremento presupuestario que ha asignado el Gobierno de Rajoy a la comunidad autónoma en las cuentas estatales de 2017.

Antona destacó que, además de la disposición que consensúe la dirección del PP canario la próxima semana sobre este asunto, se ha de cumplir otra premisa: la aceptación por CC de siete reformas para “enderezar el rumbo de la legislatura”. “Solamente con la garantía de que CC asume como propias las reformas sanitaria, educativa, económica y fiscal” que propone el PP, “habrá merecido la pena el debate que se ha originado”, apuntó Antona, quien, no obstante, habló de un plazo de un mes para que los populares puedan cerrar un posible acuerdo de gobierno con los nacionalistas. Y aseguró que si el PP decide finalmente quedarse en la oposición, no será “para estar sumiso a no se sabe qué estrategia”.

Sobre la reforma del sistema electoral canario, otro de los aspectos que el PP pondrá sobre una posible mesa negociadora, Antona expuso que el PP aboga por que “llegue antes de 2019” e implique “rebajar los topes y corregir las desproporciones poblacionales sin que ninguna isla pierda peso, de forma que todas se sientan cómodas”.