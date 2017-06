Clavijo se hace de rogar e insta a Antona a pedirle una reunión

El presidente Fernando Clavijo emplazó ayer al PP a dirigirse a su partido, CC, si considera que puede formar parte del Gobierno de Canarias, porque él está “predispuesto a escuchar y llegar a acuerdos”.

En declaraciones realizadas en Fuerteventura, y recogidas por Efe, Clavijo respondió así al ofrecimiento lanzado por el presidente regional del PP, Asier Antona, para negociar la entrada de su partido en el Ejecutivo regional, y cogestionar los cientos de millones de euros adicionales que este año recibirá Canarias del Estado tras la negociación que Rajoy ha mantenido con CC y NC para poder aprobar el proyecto de ley de presupuestos. El PP quiere además estar pronto en el Gobierno canario para abordar la preparación de las cuentas de la comunidad autónoma para el próximo año.

“Yo entiendo que el PP se tiene que dirigir a Coalición Canaria y, a partir de ahí, plantear los ofrecimientos para llegar a acuerdos, que puede ser entrando en el Gobierno o con acuerdos puntuales; hay muchas posibilidades”, manifestó Clavijo, que ayer coincidió con Antona en la inauguración de las nuevas instalaciones del Grupo Domingo Alonso en el polígono industrial de Los Majuelos (La Laguna), donde se les vio departiendo junto a otros asistentes.

El presidente insistió en que él está “centrado en la acción de Gobierno”, por lo que considera que todas estas cuestiones corresponde abordarlas al secretario general de su partido (y consejero de Presidencia y Justicia), José Miguel Barragán.

Precisamente, fuentes de la dirección regional que comanda Barragán dejaron claro ayer al DIARIO el mismo mensaje: “El PP no nos ha trasladado ninguna petición de reunión. Si quieren hacerlo, estamos dispuestos a escuchar. La pelota no está en el tejado de CC. Nosotros somos los que estamos gobernando en solitario. Si algún otro partido quiere sumarse al proyecto político que tenemos para Canarias, estamos dispuestos a escuchar, pero para eso primero debe solicitarlo oficialmente, cerrar una agenda política, trasladar una propuesta. Eso no se ha producido todavía”.

CC remitió el miércoles, día en que Antona hizo el ofrecimiento, a las manifestaciones que Barragán efectuó hace dos semanas a este periódico. “Nos interesa un pacto de estabilidad, con el PP fuera del Gobierno, pero si deciden entrar, estamos dispuestos a negociar”, declaró entonces en una entrevista.

Este diario pidió ayer a la dirección regional del PP conocer cuál será su siguiente paso, si va a pedir una reunión formal con CC y cuándo para negociar su incorporación al Gobierno canario. Pero no hubo respuesta. En todo caso, la portavoz parlamentaria, Australia Navarro, corroboró en declaraciones recogidas por Europa Press que no hay “ningún contacto” con CC o con Clavijo, aunque admitió que su partido está en un momento de “reflexión interna”.

No ocultó la diputada (quien aparece en las quinielas para ocupar una consejería si el PP cogobierna) que la decisión debe tomarse este mes para que los populares puedan dejar su “impronta” en la elaboración de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2018. Navarro sostuvo que el PP sería una garantía de “eficacia y eficiencia” en la gestión del aluvión de millones que el presupuesto estatal inyectará en Canarias.

Curbelo afirma que su partido, ASG, “dará estabilidad” a un pacto CC-PP

El líder de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, manifestó ayer que dará “estabilidad” a un posible Gobierno canario formado por CC y PP, pues “desde el primer momento” su formación política “llegó para sumar y conseguir que Canarias avance en un desarrollo sostenible y defender los intereses de las islas no capitalinas”, para que vayan acompasadas en esas mejoras. En principio, la intención de ASG no es la de tener cargos en ese nuevo Gobierno.

La suma de los 18 diputados de CC, los 12 del PP y los 3 de ASG da la mayoría absoluta en el Parlamento de Canarias, por lo que la posición estratégica del partido de Curbelo es mayúscula. Lo sabe bien Clavijo, que presupuestariamente trata de forma generosa a La Gomera. Tal es así que la diputada nacional de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha criticado que al Cabildo gomero “se le destine el 7,85% del presupuesto regional, mientras que el resto, solo el 1,07%”