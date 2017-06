Un coche atropella a varias personas en Amsterdam

Al menos ocho personas, dos de ellas graves, han sido atropelladas en el exterior de la Estación Central de trenes de Amsterdam.

El coche estaba aparcado ilegalmente y cuando la policía ha hablado con el conductor, este ha intentado darse a la fuga, atropellando a varias personas. El conductor fue detenido y le están interrogando. No hay datos de que esté vinculado con terrorismo.

Eight injured – two seriously – as car ploughs into pedestrians at Amsterdam's central train station https://t.co/tI8Y2KrSdU pic.twitter.com/3qybpdRbjQ

— Daily Mirror (@DailyMirror) 10 de junio de 2017