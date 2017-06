Doble atentado terrorista en Londres

Al menos siete personas han muerto y 20 más han resultado heridas en el tiroteo registrado en la noche del sábado en el Mercado de Borough, según informa el diario ‘The Sun’ sin citar fuentes.

La Policía Metropolitana ha confirmado tres “incidentes”, uno en el Puente de Londres, otro en el Mercado de Borough y un tercero en el barrio de Vauxhall.

Por el momento no se han confirmado víctimas de forma oficial, pero testigos presenciales citados por la prensa británica dan por hecho que hay víctimas mortales.

The Met Police says it has responded to three separate incidents at London Bridge, Borough Market and Vauxhall pic.twitter.com/p88T0lHTWp

