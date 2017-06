Colapso informático en Justicia al defenderse de un ciberataque

Centenares de ordenadores de la Administración de Justicia en Canarias se vieron ayer afectados al no reiniciarse tras un apagado preventivo que pretendía defenderlos de un nuevo ciberataque internacional con un virus ransomware, según la información facilitada por personal del sector, luego ampliada desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y el propio Gobierno de Canarias. La caída de los equipos informáticos, registrada en ambas provincias, se debió a que no lograron reiniciarse o lo hicieron con problemas de funcionamiento tras ser apagados para evitar la contaminación descrita.

Las primeras noticias de este nuevo ciberataque mundial, muy similar al del pasado mes mayo, llegaron desde Ucrania, para extenderse con velocidad por el planeta. Se sabe que varias multinacionales con presencia en España, como la farmacéutica MSD, el gigante de la alimentación Mondelez o la naviera Maersk, sufrieron sus efectos. Así las cosas, desde la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias se activó el protocolo preventivo y se apagaron aquellos equipos que utilizan el Windows 7, sistema operativo que, como es sabido, presenta determinadas carencias de seguridad ante un episodio como el que nos ocupa.

Dicha actuación gubernamental resultó un éxito a la hora de evitar el contagio, dado que cumplió su objetivo y el ransomware (variante del virus Petya, más peligroso que el Wannacry) no llegó a colarse en la red autonómica canaria.

Lo que no estaba previsto es que, cuando en la mañana de ayer se procedió al encendido de los equipos, centenares de los mismos no lograron reiniciarse, sobre todo en los juzgados.

El delegado regional del CSIF para Justicia, Mario Sicilia, confirmó a ayer este periódico que fueron cientos los ordenadores con problemas, especialmente en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Arona y Granadilla. “Numerosos trabajadores nos comunicaron que no podían llevar a cabo sus funciones en los juzgados porque su ordenador no arrancaba”, explicó Sicilia, para quien lo sucedido “es una prueba más de que muchos equipos están obsoletos y el Gobierno tiene que seguir renovando el material”.

Por su parte, la Dirección General emitió un comunicado en el que, por un lado, resalta que “ningún equipo de la comunidad fue afectado por este nuevo ciberataque”, a la par que reconocía los problemas surgidos, especialmente en Justicia. Prueba de la gravedad de lo acaecido es que el propio Gobierno admite que se vieron afectados juzgados de guardia y decanatos.