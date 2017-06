Confirman “varios muertos” en el incendio de una torre de viviendas en Londres

La comisionada del Departamento de Bomberos de Londres, Dany Cotton, ha confirmado que hay “varios muertos” como consecuencia del edificio de apartamentos que se ha incendiado en el barrio de North Kensington, en la capital británica.

Cotton ha dicho que los equipos de bomberos llegaron al lugar seis minutos después de ser avisados del incendio y ha confirmado que hay “varios muertos”, sin llegar a concretar la cifra de fallecidos, según informa el diario ‘The Guardian’. Cotton ha explicado que no puede dar un número exacto de víctimas mortales por la compleja situación que sufre el edificio.

Minutos antes de la declaración de Cotton, el Servicio de Ambulancias de Londres ha informado de que hay al menos 30 personas hospitalizadas a causa del incendio en este barrio del noreste de la capital británica.

El incendio se ha iniciado sobre la 1.00 de la madrugada (las 2.00 horas en la España peninsular) por causas que por el momento se desconocen y ha afectado a la mayoría de las 27 plantas del inmueble.

En el lugar trabajan un total de 40 camiones de Bomberos y 200 bomberos para intentar extinguir el incendio en el edificio, que cuenta con cerca de 120 apartamentos.

Las calles situadas en los alrededores del edificio afectado han sido acordonadas y los residentes de los alrededores evacuados como medida de precaución.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha afirmado que el suceso es un “incidente grave” a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social Twitter.

Major incident declared at Grenfell Tower in Kensington. 40 fire engines & 200 firefighters at the scene – follow @LondonFire for updates.

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) 14 de junio de 2017