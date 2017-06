El Consistorio remarca que no hay informes de ilegalidad del proceso

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se niega que exista algún tipo de irregularidad en los pliegos para la adjudicación del derribo del conocido como mamotreto de la playa de Las Teresitas. Fuente municipales han detallado a este periódico que no existe ningún informe que alerte sobre los posibles “visos de ilegalidad” tal y como publicó este fin de semana DIARIO DE AVISOS, después de que fuente cercanas al proceso de adjudicación alertaran sobre la aparente irregularidad de una de las mejoras introducidas en el citado pliego. Concretamente hacían referencia estas fuentes al asfaltado del solar tras el derribo, algo que el planeamiento actual no permitiría por tratarse de un Suelo Urbano No Consolidado.

El Ayuntamiento de Santa Cruz defiende que el proceso ha sido visado tanto por los servicios jurídicos como por intervención y que el proyecto de demolición cuenta con el informe favorable de Urbanismo. Sin embargo, admiten las fuentes municipales que, otra cosa distinta es que, una vez adjudicado el derribo, cuando se proceda al acta de replanteo, se constate que, efectivamente no se pueda realizar el asfaltado del solar. Aseguran las mismas fuentes que este es un punto irrelevante dentro del proceso e insisten que no hay ningún informe por escrito, ni de los servicios jurídicos ni de la Gerencia de Urbanismo que apunte a esa supuesta ilegalidad.

Explican desde el Ayuntamiento que la introducción de mejoras en el pliego de contratación, aunque no figuren en el proyecto de demolición, es un proceso habitual y, en este caso, todas las empresas que han participado han ofertado la mejora en cuestión. Es por este motivo, aseguran, que si finalmente se comprueba que no se puede llevar a cabo esta mejora, no se puntuará esa mejora, por lo que no se alteraría en nada la puntuación de las empresas que hayan acudido al proceso.

Desde el Ayuntamiento insisten en que se cumplirá la sentencia de derribo, tal y como ordenó el juzgado, remarcando que “no se admitirán presiones externas de nadie a la hora de hacer cumplir la sentencia” y que “solo valen los informes municipales y los autos de audiencia y juzgado”.

En cuanto al recurso que los condenados por este caso han presentado ante el juzgado precisamente con la mejora del asfaltado como protagonista, el Ayuntamiento se muestra tranquilo y recuerda que todos los recursos presentados hasta el momento se han desestimado.

Ciudadanos

El grupo municipal de Cs se hizo eco ayer de la denuncia recogida por DIARIO DE AVISOS y criticó “la incompetencia de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) para gobernar en Santa Cruz de Tenerife”. El portavoz de Cs, Enrique Rosales, afirmó en un comunicado que “se trata de otro ejemplo más que demuestra la inutilidad de las actuaciones del grupo de gobierno”. En este sentido, Rosales destacó que “el cometido del Ayuntamiento no es elaborar un pliego defectuoso sino garantizar la seguridad jurídica de todos los trabajos que allí se realicen”, y exigió que se hagan todos los informes técnicos necesarios para garantizar la sentencia.