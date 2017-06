Coplaca amplía sus servicios

Por ANASTASIO CABRERA

Coplaca, la mayor organización de productores de plátanos de la Unión Europea (UE), ofrece a sus entidades y agricultores asociados una amplia gama de servicios, tanto en el nivel de producción en Canarias como en la comercialización, a través de la empresa Eurobanan, de la que forma parte.

Entre las más recientes novedades que ha incorporado la entidad está la inspección de los equipos de aplicación de tratamientos. Responde a una obligación marcada por la legislación europea y nacional ante la que el Consejo Rector de Coplaca ha considerado adecuado facilitar este cumplimiento a sus asociados mediante la creación de una estructura para realizar estas inspecciones.

Héctor Perestelo, director de la Iteaf de Coplaca, ha puesto en marcha la labor de asistencia técnica, que está a disposición de cuantos agricultores solicitan sus servicios.

-¿En qué consiste la inspección de los equipos de aplicación de fitosanitarios?

“Pues se trata sucintamente de una revisión de los puntos principales de los equipos y sistemas de aplicación de fitosanitarios que hay en las fincas. Con esa operación se verifica que los manómetros funcionen correctamente, que no haya pérdidas en la red, que la bomba o motor estén bien protegidos para evitar quemaduras o atrapamientos, que el caudal de las pistolas sea el que debe ser y algunos otros aspectos”.

-¿A qué responde esta ITV de los equipos de tratamiento fitosanitarios?

“Parte de un real decreto (RD 1702/2011), que a su vez es consecuencia de una directiva europea. Todo se inscribe en el marco general de uso sostenible de fitosanitarios. Se incluyó en la legislación esta obligación para garantizar que el proceso de aplicación de tratamientos se haga con las mayores garantías de seguridad para el operario y para el medio ambiente. Afecta a todas las fincas y todos los cultivos de la agricultura nacional”.

-¿Qué equipos deben pasar la inspección?

“Afecta a todas aquellas instalaciones fijas o semimóviles cuyo depósito de tratamiento sea superior a 100 litros de capacidad. Esto incluye la mayoría de las fincas de platanera, que suelen tener un depósito de mampostería o de plástico, una bomba de impulsión y una red de tratamientos fija o con mangueras. Quedan fuera, por ejemplo, las mochilas”.

-¿Con qué periodicidad se tienen que hacer la inspecciones?

“La normativa establecía como fecha límite el día 26 de noviembre de 2016, para que los equipos hubieran sido revisados. Todo el proceso se vio afectado por los retrasos debido a diversas razones, y a día de hoy faltan muchos por ser inspeccionados. La periodicidad es de cinco años (salvo equipos nuevos, que quedan exentos durante los cinco primeros años, pero será de tres para todas las instalaciones a partir de 2020). Es el equivalente a las ITV de los coches, y serán los resultados lo que indiquen si la inspección ha sido favorable (sin defectos) o ha sido desfavorable, lo que representaría la no utilización de los equipos hasta la reparación de los mismos, y por ello se requiere una segunda inspección en un plazo inferior a 30 días a partir de la primera”.

-¿Qué pasos hay que dar para realizar la inspección?

“El paso previo es inscribir el equipo de tratamiento en el registro oficial, bien en las agencias de extensión agraria o, si no, directamente en la Consejería de Agricultura. Para los equipos fijos, (bomba, depósito y conducción) se llama Reganip (Registro de Aeronaves e Instalaciones Permanentes), y para todos los equipos que van conectados a un tractor o elemento móvil, que no son habituales en nuestras condiciones, se llama ROMA (Registro Oficial de Maquinaria Agraria). Una vez registrado el equipo hay que solicitar la inspección con alguna de las empresas autorizadas por el Gobierno de Canarias, entre ellas, Coplaca”.

-¿Cómo puede un productor solicitar la inspección?

“En el caso de productores de alguna de las entidades asociadas en Coplaca, se debe dirigir a los técnicos de su almacén, para coordinar con nosotros. Aquellos agricultores que no pertenezcan al ámbito de Coplaca OPP, pueden contactar con nosotros en el número de teléfono. 659 594 251, o bien a través del correo electrónico perestelo@coplaca.org”.

-¿Qué puede ocurrir si no se pasa la inspección?

“Si los equipos no están inscritos o si no han pasado la inspección, pueden tener problemas, ya que cualquier inspección de la Administración (Seprona, condicionalidad, comprobación de subvenciones, etc.) les va a requerir el cumplimiento de la normativa vigente, y eso incluye haber pasado la revisión de los equipos. Las consecuencias pueden ser de sanción directa, por incumplir un punto obligatorio por legislación, o, en algunos casos, consecuencias indirectas, como es una minoración en las ayudas percibidas. De todas formas, debemos insistir en que un equipo que funciona correctamente supone un ahorro para el agricultor, pues le permite hacer más eficaz la aplicación del tratamiento, y con las mayores garantías de seguridad para él mismo y para su entorno”.