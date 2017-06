Cuenta atrás del Castillo de San Andrés contra el abandono

Es uno de los elementos más importantes del patrimonio histórico de Santa Cruz y puede que también de Tenerife. Sin embargo, no solo forma parte de la Lista Roja del Patrimonio por el abandono en el que se encuentra, sino que, además vive rodeada de basura (literalmente) y del descuido que propios y extraños le dedican al no respetar tan insigne miembro integrante de la que fuera la batería de defensa más importante de la Isla. Se trata de la Torre de San Andrés o como todo el mundo la conoce, el Castillo de San Andrés.

Esta trayectoria de abandono y desidia, sin embargo, está a punto de convertirse en parte del pasado gracias a los casi 15 millones de euros que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha logrado para Anaga a través del programa de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI) que financia la UE. Así, entre las múltiples actuaciones que serán presentadas en breve, una de ellas supondrá dar respuesta a una vieja revindicación vecinal, la recuperación y puesta en uso del Castillo de San Andrés. Este inmueble, que data del siglo XVIII, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985, se ha convertido en un punto en el que se acumulan basuras, malos olores y ratas. Los fondos europeos van a permitir al Ayuntamiento darle la importancia que merece y antes de lo que se podría esperar, puede que ya el próximo año. La idea es que se convierta en un centro de visitantes que explique los valores de Anaga o en un punto de referencia turística con la historia de la fortaleza.

Así lo confirmó a DIARIO DE AVISOS el concejal de Infraestructuras y responsable del Distrito Anaga, José Alberto Díaz Estébanez. “Dentro del DUSI hay varias líneas de actuación y una de ellas está dirigida a la rehabilitación del patrimonio histórico y cultural. Está dotada con 2,1 millones de euros, un dinero que nos va a permitir hacer una serie de actuaciones relacionadas con la mejora, conservación y rehabilitación del patrimonio de Anaga”. Es en este marco de acción en el que se sitúa la recuperación del Castillo de San Andrés. Junto a la Torre también se procederá a rehabilitar el Castillo de Paso Alto y la Hacienda de Cubas.

Como recuerda el edil, para el caso concreto del Castillo de San Andrés, “no podemos olvidar que toda la vida ha existido un debate en torno a qué hacer con él”, refiriéndose el concejal nacionalista a si se debe reconstruir o conservar en su estado actual y rehabilitar su entorno. Reconoce el responsable del distrito que él es más partidario de una rehabilitación del entorno que de la reconstrucción. Sin embargo, como avanza Díaz Estébanez, para conocer cuál es la opinión mayoritaria sobre la torre, se pondrá en marcha un proceso participativo para recabar ideas de los propios vecinos. “Es algo que ya hemos avanzado en algunas reuniones del Tagoror y hasta ahora, la opinión mayoritaria está centrada en buscar una rehabilitación, no en reconstruir, porque, conforme a criterios de patrimonio, no estamos hablando de una simple torre, su reconstrucción implicaría un proyecto quizá muy complicado y también costoso”.

La torre fue partida por la mitad en 1894 por una riada al desbordarse el barranco del Cercado. En sus 300 años de historia ha sido arruinada y reconstruida al menos cuatro veces. Según detalló Díaz Estébanez, “aún estamos en la fase de concretar qué haríamos, con la ventaja de que esa línea tiene ya una financiación concreta entre 2018 y 2021 de 2,1 millones, a razón de 600.000 euros entre el 18 y el 19 y de 450.000 entre 2020 y 2021. Esto nos permitirá acometer las mejoras sin problemas”.

Por tanto, la hoja de ruta que se ha marcado el Ayuntamiento para recuperar el Castillo de San Andrés pasa por recoger las ideas para su rehabilitación y luego trasladarlas a un proyecto ejecutivo. “Tenemos tiempo suficiente porque la financiación empieza en el 2018, con lo cual este año tendríamos esa línea, y en el 18 se podría encargar ya la redacción y si fuera posible, teniendo en cuenta que hablamos de patrimonio histórico y lo complicado que resulta poner a todo el mundo de acuerdo, en los próximos cuatro años, esa vieja aspiración de toda la vida de San Andrés, se podrá hacer realidad”. Un centro de interpretación o un punto de referencia turística son algunas de las ideas que se barajan para la Torre de San Andrés.

Conservación

Mientras tanto, reconoce el concejal que la situación del inmueble no es la más idónea. “Ha quedado enterrado en una área de conurbación, pegado a la antigua Estación de Bombeo de Aguas Residuales de San Andrés (ya trasladada) y eso ha hecho que quede como en terreno de nadie”, lamenta Díaz Estébanez. También reconoce el concejal que la fila de contenedores que casi rodea al castillo tampoco ayuda a la imagen del BIC que, recuerda, no es accesible. Con todo, el concejal asegura que “hay épocas mejores y peores” para recordar que hace poco se realizó una limpieza coincidiendo con una feria de tradiciones en San Andrés, limpieza que, por cierto, duró poco. Esta misma semana ya aperecía lleno de basura nuevamente. El concejal defiende que “lo interesante que tenga algún tipo de uso porque hasta que no esté delimitado y vivido, siempre será un poco un fondo de saco”, concluyó.

Encuentro internacional de patrimonio militar reciente

El área municipal de Patrimonio Histórico, en colaboración con el Centro de Historia y Cultura Militar de Canarias, organizará los días 23 y 24 de junio un encuentro internacional sobre patrimonio militar, en el que diversos expertos debatirán sobre las fórmulas a desarrollar para poner en valor este tipo de instalaciones históricas recientes. La edil de Patrimonio Histórico, Yolanda Moliné, explicó ayer que, “por primera vez podemos ofrecer al público un foro de debate, con propuestas y conclusiones, en el que se pondrá de manifiesto el valor que posee el patrimonio militar del último tercio del siglo XIX y siglo XX”.