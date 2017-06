“Dalí decía que el sexo era una guarrada que solo servía para sudar”

“Lo importante de Dalí es su obra, no su intimidad”. Así resume el artista canario Emilio Machado (La Palma, 1936) toda la polémica surgida a raíz de la autorización, por parte de la juez María del Mar Crespo, de exhumar los restos del reconocido surrealista Salvador Dalí, enterrado en el museo de Figueres, ante la demanda de paternidad presentada por Pilar Abel Martínez, la que dice ser su hija.

A Machado y a Dalí los unía un lazo de afecto mutuo, llegaron incluso a pintar un cuadro juntos, en el que también participaron Ventura Pons y Modest Cuixart. “Él era una persona increíble, era generoso, educado, divertido y, sobre todo, un gran artista, que también destacó en la escultura, el grabado, la escenografía y la escritura”, apunta a DIARIO DE AVISOS este artista de origen palmero que es todo un experto en Dalí, del que conoce no solo su obra pictórica, sino también la literaria. Lo conoció cuando tenía 19 años gracias al arquitecto Joaquim de Ros, que los presentó. “Desde ese momento nos convertimos en amigos para toda la vida. Conmigo siempre fue agradable y nunca dudó en ayudarme a nivel personal. Era un ser adorable, siempre le respeté”, agrega.

Sobre la actual polémica que envuelve al artista fallecido en 1989 declara que “debería tratarse en la intimidad y no ante el escarnio público”. Duda de esa posible paternidad. “Se me hace muy raro que Dalí tuviera hijos, de hecho, una vez me dijo: “Eso de hacer el amor es una guarrada -o una cochinada, no recuerdo las palabras exactas-, que solo sirve para sudar”. Para nadie es un secreto que el artista catalán era un voyeur.

En este sentido, Pilar Abel reconoce que lo más duro para ella ha sido que la gente no le crea y que le hayan escondido los resultados de las pruebas que se han realizado. “Me siento rara, triste y alegre, pero también agradecida de que al menos una juez me haya escuchado”, apostilla. Recuerda que no fue su madre, sino su abuela, la que le dijo que era hija del pintor, y afirma que paseaba por donde estaba él, pero nunca se acercó a hablarle.

Dalí dejó como heredero universal al Gobierno de España. “Su Fundación, su casa, sus obras, incluso si Cataluña se hace independiente, toda su fortuna, seguirá estando en manos del Estado”, añade Machado. El propio pintor declaró en vida su rechazo a tener hijos, pues entendía que “los hijos de los genios no se hacen acreedores de sus padres”. Pilar Abel Martínez, que lleva desde 2007 intentando demostrar que es hija del pintor, argumentó recientemente que no le interesa la herencia millonaria que puede recibir si se confirma la paternidad.

Ante todas las informaciones que se han publicado sobre la sexualidad de Dalí en los últimos días, Emilio Machado contesta indignado. “Al final te das cuenta de que vivimos en un mundo de basura, donde todo es una exaltación de las basuras de la gente. Aquí no importa el legado que ha dejado Dalí, sino conocer cómo era sexualmente. Da igual si eres bisexual, homosexual, heterosexual o lo que quieras, lo que realmente importa es lo que puedas aportar”, añade.

Entre las anécdotas que hoy recuerda Machado destaca los últimos días del artista, cuando preguntó en el hospital al escultor Xavier Corbero dónde estaba su amigo el canario. “Él le dijo que yo estaba en Nueva York, a lo que Dalí contestó que me quedara allí”.