El descuento del 3% por domiciliar tributos ya ahorra 631.000 euros a los chicharreros

Más de 21 millones de euros del total de la recaudación de impuestos en Santa Cruz de Tenerife proceden de la domiciliación de recibos. Esto supone, según explica a DIARIO DE AVISOS, el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, que la domiciliación, bonificada con el 3%, ha crecido el 2,5% en el último año. “Pasamos de algo más de 19 millones a algo más de 21 de ingresos procedentes de los tributos domiciliados, lo que sobre la recaudación total supone, en porcentajes, pasar del 28,29% al 32,4%”. En la práctica, eso supone que, “estamos bonificando a los ciudadanos por ese 3% unos 631.733 euros, un dinero que se ahorran por domiciliar. El año pasado el ahorro fue de unos 573.000 euros”.

El concejal de Hacienda capitalino muestra su satisfacción por estas cifras ya que “estamos alcanzando que un tercio de los recibos de la ciudad estén domiciliados. Es un ahorro importante para el vecino”. Asegura Martínez que ese aumento del 2,5% se nota en el trasiego de las oficinas. “Notamos menos presión de gente haciendo cola que la del año pasado”, detalla el edil, aunque admite que “puede haber colas puntuales, sobre todo por el hecho de que en las últimas semanas se suele concentrar el pago del final del periodo”. Por este motivo, asegura, que en previsión se han cubierto todas las vacantes de informadores y gestores por el aumento en el número de usuarios en las últimas fechas.

Un dinero que, como reconoce Martínez, también deja de ingresar el Ayuntamiento, aunque como explica, “es dinero que deja de ingresar, pero también se reducen los costes de gestión del Ayuntamiento. Si ese tercio de contribuyentes no hiciera uso de la domiciliación y acudiera a las oficinas a lo mejor incurriríamos en unos costes mayores por personal, puestos, espacios. Por tanto es un ahorrro para ellos y un menor coste para la ciudad”.

Según las cifras municipales, el total de la recaudación hasta la fecha del periodo voluntario asciende a 59,8 millones de euros, de los que 21 millones son recibos domiciliados. En 2016, en el mismo periodo, la recaudación era de 58,5 millones y los domiciliados alcanzaban los 19,7. Además de mejorar las cifras con respecto a la domiciliación, las cifras muestran que se ha mejorado la eficiencia en la recaudación.

Por tributos, el que más se domicilia, en porcentaje sobre el importe total puesto al cobro, es el pago por la reserva de vados, que llega al 42% del total. Le sigue el Impuesto sobre Bienes e Inmuebles (IBI), con el 41% y el de basuras, que alcanza el 38%. Los principales tributos municipales que se ponen al cobro, ademas de los ya citados, son el IBI especial, el rodaje y la reserva de aparcamientos.

Admite el edil de Hacienda que, de momento, no van a aumentar el porcentaje de la domiciliación pero llama la atención sobre el resto de bonificaciones en las que se está trabajando como el IBI social. “De momento no vamos a aumentar la bonificación de la domiciliación pero sí que estamos trabajando en otras líneas como la ya anunciada del IBI social. Eso no significa que en el futuro toquemos la domiciliación pero ahora mismos apostamos por bonificaciones que tengan más carácter social”.

El IBI social al que hace referencia el edil fue presentado la semana pasada y con él, se pretende ayudar al pago de la contribución de unas 1.000 familias de la capital. Esta medida que se puede solicitar ya, y aplicarse al actual periodo de pago, beneficiará a aquellas personas que estén inscritas como perceptores de ayudas sociales en el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), ser titular de una propiedad cuyo valor catastral sea inferior a 40.000 euros y disponer de una única vivienda en su poder.

El concejal de Hacienda estima que el esfuerzo económico del municipio para implantar el IBI social ascenderá aproximadamente a 200.000 euros, mientras que el universo de beneficiarios puede alcanzar el entorno de las 1.100 familias de Santa Cruz, además de anunciar que el IBI social “ha venido para quedarse”, en referencia la voluntad del Ayuntamiento de mantener este programa en los ejercicios futuros.

Calendario de pagos

Desde el 11 de mayo y hasta el 14 de julio, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene al cobro el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el IBI de Características Especiales; las tasas de Recogida Domiciliaria de Basuras y Vivienda; el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (rodaje) y las tasas de vados de entrada de vehículos, reservas de aparcamiento, cajeros automáticos, toldos y puestos fijos.