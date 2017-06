Un descuento histórico permite viajar entre islas a mitad de precio

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la Ley de Presupuestos de 2017, por lo que, tal y como se ha venido recordando estos días, desde hoy ya está activa la bonificación del 75%, pactada entre el Estado y Nueva Canarias, para los residentes canarios para viajar entre Islas en barco y en avión. De hecho desde las 00.00 horas de hoy, por Internet, ya se podían comprar los billetes con el descuento.

Tanto el programa Amadeus que realiza las reservas, como el SARA que acredita la residencia, ya están preparados para aplicar este descuento del 75% para los viajes entre Islas. Con esos cambios, se establece con vigencia “indefinida” que el porcentaje de bonificación aplicable en los billetes de transporte marítimo y aéreo en los trayectos directos entre Islas será del 75%.

Pero ¿cómo y a quién se aplicará este descuento? La bonificación del 75% se aplicarán solo en las rutas interinsulares de avión y barco a aquellos residentes canarios. La manera de acreditar esta residencia será la misma que hasta ahora: con el DNI en vigor.

En el caso de Binter, única compañía aérea que, por el momento, opera en Canarias (hasta que entre Air Europa en octubre), puso en funcionamiento el descuento desde esta medianoche. “En Binter hemos hecho un esfuerzo importante para evitar cualquier eventualidad y garantizar que todo funciona correctamente”, señaló el coordinador general de la aerolínea, Juan Ramsden, ante la previsible demanda de compra de billetes.

Hay que recordar, además, que según la circular remitida por la Dirección General de Aviación Civil a las compañías aéreas, el nuevo porcentaje de bonificación se aplicará en las emisiones de billetes a partir del 29 de junio de 2017 y, en ningún caso, a los emitidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, ni a las revalidaciones, reemisiones o cualquier otro tipo de modificaciones que sobre los mismos se produzcan en fechas posteriores al 29 de junio.

No obstante, Binter aclara que los clientes que hayan adquirido un billete con tarifa con derecho a reembolso podrán hacer uso de esta ventaja y adquirir un nuevo pasaje accediendo a la bonificación del 75%. Es el caso de las tarifas Flexible y Fleximás, y también de la tarifa Económica pagando el recargo establecido en sus condiciones y si éstas así lo permiten.

Con este descuento los pasajeros pasaran a pagar la mitad de lo que pagaban antes. Es decir, si un billete cuesta 100 euros, antes el 50% del billete lo pagaba el Estado y el otro 50% los pasajeros; ahora, el Estado pagará el 75% y el pasajero sólo el 25%. Según los cáculos de la compañía Binter, un billete con tarifa normal entre Tenerife Norte-Gran Canaria que costaba antes unos 32 euros de media, pasará a costar 16 euros. En el caso de las tarifas especiales, o Bintazos o, en el caso de Canarifly las super tarifas, los descuentos se notarán aún más porque los pasajeros podrán adquirir billetes desde 7 e incluso 5 euros. Además, al igual que ocurría antes, las familias numerosas y mayores de 60 años residentes también se verán beneficiados con esta bonificación.

Binter, única aerolínea canaria que por el momento opera en Canarias, prevé un importante incremento de la demanda y por ello ha anunciado que aumentará su oferta diaria de vuelos entre Islas un 30% con el fin de dar el mejor servicio posible a los canarios. “A partir de la semana que viene, programaremos aproximadamente un 30% más de vuelos todos los días para poder hacer frente al aumento del flujo de pasajeros que prevemos que se produzca en los próximos días”, anunció Juan Ramsden.

Binter apuesta así por reforzar sus destinos interinsulares manteniendo los elevados niveles de calidad del servicio al pasajero, propios de la aerolínea canaria, que se reflejan tanto en el servicio a bordo como en la modernidad y comodidad de su flota, con la reciente incorporación de aviones de nueva fabricación, sin descartar sumar más aparatos en el futuro.

Por su parte, el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, conseguidores de tan importante iniciativa para Canarias calificó de “día histórico” la entrada en vigor de esta medida y, recordó, la bonificación del 100% al transporte de mercancías. Según Rodríguez, el sector primario ganará en competitividad y el agro local, en especial el tomate de exportación, tendrá una oportunidad para salir de la crisis al garantizársele además el pago de la totalidad del Posei adicional por parte de la Administración estatal así como las ayudas al agua de riego.

De la misma opinión es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Canarias, Juan Carlos Arricivita, quien aseguró que esta medida generará economía para las Islas y “beneficiará la labor comercial de muchas empresas que, en la época de crisis, tuvieron que reducir los gastos de viaje”. “Es indudable que mejorará el negocio entre Islas”.

En opinión de Arricivita, el Gobierno debería trabajar ahora para hacer lo mismo con los vuelos con la Península y fijar un precio máximo, porque con este descuento es más barato ir a Gran Canaria que coger la guagua desde Santa Cruz a Tenerife Sur, y si hay que pagar un día de parking, pues se encarece más. .

En el caso del transporte marítimo, que también se beneficiará de esta bonificación, los billetes pueden colocarse a 6 euros. Las navieras ya han anunciado también que están preparadas para aplicar este descuento, aunque en este caso, los programas para aplicar los descuentos son de cada naviera.

Asimismo, la Comisión de Fomento del Congreso aprobó ayer por unanimidad instar al Gobierno a extender a los menores no empadronados en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla el descuento en el transporte aéreo a estos territorios si tienen a uno de sus padres o tutor legal residiendo allí. Se trata de una proposición no de ley presentada por el PP, para que puedan tener acceso a ese descuento los menores que no vivan en ninguno de esos lugares pero que tengan un progenitor o un tutor legal empadronado en las islas y no tienen la guardia y custodia