Desencuentro entre el Cabildo y el Ayuntamiento por los usos del Palacio de Carta

En una ciudad en la que el patrimonio histórico prácticamente ha desaparecido, no deja de ser llamativo que la apertura al público de un edificio del siglo XVIII, que antes fue la sede del Gobierno Civil o la de una entidad bancaria, consiga llamar la atención no por el hecho en sí, sino por la forma elegida para hacerlo, retransmitiendo la final de la Champions League. Primero fueron los grupos políticos de Sí se puede, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, y de Podemos, en el Cabildo, los que pusieron el grito en el cielo por usar el Palacio de Carta como un “pub” en el que ver un partido de fútbol. Después, asociaciones como la de Defensa del Patrimonio Histórico se interesaron por conocer los detalles de la autorización. Ayer se sumó al carrusel de críticas el Cabildo de Tenerife, que aseguró no haber dado permiso para la referida iniciativa, así como desconocer la memoria del proyecto, documento que sí fue autorizado, según el Ayuntamiento, por el Gobierno de Canarias, puesto que el proyecto The House, que impulsa una empresa privada, se tramitó cuando el edificio aún no había sido cedido al Ayuntamiento.

Según un comunicado de la Corporación insular, “se ha requerido al Ayuntamiento de Santa Cruz para que regularice los usos del Palacio de Carta”, requerimiento que el Ayuntamiento confirmó que le llegó ayer de manera oficial, y ante el que fuentes municipales no dejaron de expresar su sorpresa por la “rapidez” que Patrimonio insular ha demostrado en este caso concreto.

La consejera insular de Patrimonio Histórico, Josefa Mesa, explicó que técnicos del Cabildo realizaron una visita de inspección el pasado 1 de junio al inmueble. Tras esa visita, el Cabildo ha solicitado al Ayuntamiento que, de forma inmediata, retire de la fachada un cartel promocional con textos y el logotipo de la empresa privada que organizó la actividad, “porque supone un impacto notable sobre la propia fachada, que constituye uno de los elementos más interesantes y justificadores del valor patrimonial del edificio”, según consta en el requerimiento enviado al Ayuntamiento. De la misma forma, deben retirarse los paneles colocados en el zaguán, dado que supone una afección importante al espacio que precede al patio, que es otro elemento destacado del inmueble.

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz se están tomando las críticas con filosofía y aseguran las fuentes consultadas que ya se lo veían venir y lamentan que, después de años de olvido, ahora todo el mundo se preocupa por una iniciativa que se engloba en otros dos meses de actividades y que se alinea con lo recogido en el Plan Director que sí aprobó el Cabildo de Tenerife.

El Ayuntamiento por su parte, en un comunicado defiende la programación que se desarrollará en los próximos dos meses en el Palacio de Carta, al coincidir con los objetivos de promoción cultural y de difusión del patrimonio histórico de la ciudad. El concejal de Promoción Económica, Alfonso Cabello, recordó que el Palacio de Carta ha sido escenario de diversos actos en los últimos meses -aun cuando la cesión del Gobierno de Canarias no se había formalizado- y que nunca antes la Corporación había sido advertida de la necesidad de un dictamen previo de la unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo.

El concejal lamentó el “exceso de celo” de la Corporación insular, sobre todo cuando la programación del proyecto The House se articula en torno a una serie de actividades relacionadas con la difusión de la ciencia, de la innovación, de la investigación, del sector de la gastronomía o de la moda. Cabello aseguró que, en todo caso, el Ayuntamiento ya ha iniciado la tramitación de las autorizaciones exigidas por el Cabildo para la realización de esta actividad, de la que en su momento ya fue informada la Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias, responsable del inmueble cuando se diseñó. “Es más -añadió-, en otros actos organizados en el Palacio de Carta nunca se habían solicitado requerimientos previos, ni siquiera en aquellos en los que ha participado el Cabildo”. Desde el Ayuntamiento recuerdan las actividades de Plenilunio o las intervenciones que se han realizado en otros edificios catalogados, como el Museo de la Naturaleza y el Hombre, en el que se llegó a crear una playa artificial en el patio del museo.

Cabello indicó, asimismo, que el edificio de Las Palmas de Gran Canaria donde se desarrolla el proyecto The House, el Palacete Rodríguez Quegles, cuenta también con un grado de protección en virtud de la incoación de un expediente para su declaración como BIC.

Requerimiento

El concejal de Promoción Económica avanzó ayer que se procederá a retirar de la fachada los carteles de cartón pluma y los paneles, como solicita el Cabildo pero, y lamentó que nadie haya prestado la misma atención a los grafitis que ensucian la fachada. “Estamos hablando de un proyecto ambicioso desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista socioeconómico. Poner el acento, como se ha hecho, en una única actividad de las cientos que integran el programa demuestra un celo exacerbado e injustificado, además de una concepción un tanto provinciana de la gestión cultural y económica de un edificio público”, concluyó el edil. La actividad de The House continuó ayer con las primeras sesiones del Mentor Days.