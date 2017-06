Desmantelamiento del CD Tenerife: no siguen ni Gaku, ni Amath ni Lozano

Todos se las prometían muy felices después de ver que el CD Tenerife había sido capaz de rozar la Primera División, cuando apareció en escena el director deportivo de la entidad y presentó un panorama desolador. Alfonso Serrano ofreció ayer una rueda de prensa en la que reveló que no seguirán en el equipo el próximo curso gran parte de los futbolistas más importantes del curso que acaba de terminar. Ni Amath ni Aarón ni Shibasaki y, muy probablemente, tampoco Lozano y Germán se vestirán de blanquiazules en la temporada 2017/2018.

A estos se unen jugadores que acaban contrato y no interesa que sigan, o los que concluyen el período de cesión y tampoco gustan. De este modo, la plantilla queda se reduce en la actualidad a la mitad, aunque el propio Serrano aseguró que interesa mantener a Amath, Lozano, Shibasaki y Tyronne. “Pero veo muy complicado que sigan. El más fácil puede ser Tyronne; sin embargo, los demás son complicados. A todos les gusta estar en la máxima categoría y será difícil que sigan en Segunda”, apostilló. Ahora mismo, tras cerrar el curso 2016/2017, permanecen en el plantel tan solo 12 futbolistas: Dani Hernández, Ángel Galván, Raúl Cámara, Carlos Ruiz, Germán, Jorge, Alberto, Iñaki, Camille, Vitolo, Aitor y Suso. Especialmente desarmada queda la vanguardia del equipo, ya que tres de sus pilares principales, tendrán ofrecimientos de clubes de Primera División, tal y como reconoció el profesional vallisoletano. “A todos les gusta estar en la máxima categoría y será difícil que sigan en Segunda”, explicó.

Luego se detuvo a hablar de cada casa en particular. “Gaku está agradecido a toda la Isla y lo vi fastidiado. Dice que tuvimos un comportamiento especial, pero tiene cosas de Primera y será difícil convencerle”, expuso, al mismo tiempo que añadió que solo queda la opción de que el japonés se quede tocándole la fibra sensible. Por Lozano hubo negociaciones con el Olimpia y el acuerdo es total, pero ahora es el jugador que tiene dudas, dado que podría también alguna proposición para jugar en una categoría superior. “Lo entiendo”, acata Serrano. “Haremos un esfuerzo por él, pero hasta cierto punto, no podemos volvernos locos. A día de hoy veo complicado que se queden”, dijo, incluyendo también a Amath.

Tampoco está nada clara la continuidad de Germán, que ha sido reclamado por el Granada de José Luis Oltra. El central, a pesar de que tiene contrato en vigor, ha pedido salir. “Dependerá un poco de la postura del jugador, si existe una oferta concreta y demás. A partir de ahí, se tomará una decisión sobre Germán. Él tiene contrato y nos pidió salir, cuenta con una oferta del Granada. Vamos a valorar la situación”, aclaró el profesional vallisoletano.

Quien seguro que no va quedarse para jugar en la Isla es Aarón, con el que Serrano lleva tiempo negociando para que no haga las maletas. En este caso, la diferencia económica entre lo que pide el jugador y lo que ofrece el club son insalvables. “No hemos llegado a un acuerdo y las negociaciones están rotas. Desde el primer momento ha sido mucha la diferencia entre él y nosotros. Tenemos un criterio, consensuado, y entendemos que le hicimos la mejor oferta posible”, indicó.

Se marcha también Falcón. Su sustituto podría ser el portuense Carlos Abad. “Contamos con él para la próxima temporada, salvo que el Real Madrid CF nos comunique algo al respecto. Tiene contrato con el CD Tenerife y la intención es que sea jugador de la primera plantilla”, señaló Serrano. Lo que no dijo es que por el meta canterano lloverán los ofrecimientos.

Con este panorama desolador, a Serrano le queda un duro verano de trabajo y pidió paciencia, ya que “mejorar este equipo no se hace en 10 días”. “No nos queremos precipitar. Creo que el verano será largo y duro. Nos gustaría avanzar en la confección de la plantilla”, subrayó.

Objetivo: ganar el primer partido

Y por último se atrevió a contradecir a su jefe, Miguel Concepción, quien ha dicho estos días que el objetivo para la temporada que viene debe ser ascender, y si es de manera directa mejor.

A su juicio, la meta debe ser “ganar el primer partido, y luego el segundo”. “Si solo hablamos de ascender, nos estaríamos equivocando. Hay que competir como esta temporada, no nos ponemos ninguna meta. Habrá que mantener la humildad. Sabemos lo que nos trajo hasta aquí”, concluyó.